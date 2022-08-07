Огромный ледяной град, лягушки и ливень. Рассматриваем фотографии и видео непогоды в Новосибирске

Вечером в Новосибирске прошел ливень, раскаты грома можно было услышать в разных районах города, а в области заметили ледяной град. Мы попросили читателей поделиться кадрами непогоды в телеграм-канале НГС — публикуем их.
Некоторые читатели отмечают, что полностью промокли под ливнем, а некоторые говорят, что слышали только раскаты грома. В Первомайском районе дождя не было, передают читатели.
Сильный ливень с грозой прошел в Новосибирске с 29 на 30 июня. В Первомайском районе к ним прибавился крупный град. Завтра в городе ожидается дождь.