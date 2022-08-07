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Огромный ледяной град, лягушки и ливень. Рассматриваем фотографии и видео непогоды в Новосибирске

Мы попросили жителей города поделиться кадрами погоды — вот что они нам отправили

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В паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» читатель заметил огромный град в Коченевском районе

В паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» читатель заметил огромный град в Коченевском районе

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Вечером в Новосибирске прошел ливень, раскаты грома можно было услышать в разных районах города, а в области заметили ледяной град. Мы попросили читателей поделиться кадрами непогоды в телеграм-канале НГС — публикуем их.

Крупный ледяной град побил цветы на огороде

Крупный ледяной град побил цветы на огороде

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Из-за ливня новосибирцы перепрыгивают лужи, чтобы перейти дорогу

Из-за ливня новосибирцы перепрыгивают лужи, чтобы перейти дорогу

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Одному очевидцу непогоды дождь понравился, он даже выглянул в окно

Одному очевидцу непогоды дождь понравился, он даже выглянул в окно

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Некоторые читатели отмечают, что полностью промокли под ливнем, а некоторые говорят, что слышали только раскаты грома. В Первомайском районе дождя не было, передают читатели.

Сильный ливень с грозой прошел в Новосибирске с 29 на 30 июня. В Первомайском районе к ним прибавился крупный град. Завтра в городе ожидается дождь.

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