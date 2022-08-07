Днем до +27 градусов и дожди. Какая погода ждет жителей Новосибирска на следующую неделю

Вторая неделя августа решила не баловать новосибирцев солнечной погодой. Несколько дней будет облачная погода, также прогнозируют дождь, солнечных дней будет немного. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на рабочую неделю.



«Яндекс.Погода» обещает завтра дождь и прохладную погоду днем — примерно +23 градуса. Во вторник прогнозируют облачность и +26 градусов. В среду ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +27 градусов, но ночью ожидается всего +15 градусов.