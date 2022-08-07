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Днем до +27 градусов и дожди. Какая погода ждет жителей Новосибирска на следующую неделю

Изучаем прогнозы интернет-сервисов на неделю

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На неделе ожидаются дожди и пасмурная погода

На неделе ожидаются дожди и пасмурная погода

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Вторая неделя августа решила не баловать новосибирцев солнечной погодой. Несколько дней будет облачная погода, также прогнозируют дождь, солнечных дней будет немного. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на рабочую неделю.

«Яндекс.Погода» обещает завтра дождь и прохладную погоду днем — примерно +23 градуса. Во вторник прогнозируют облачность и +26 градусов. В среду ожидается солнечная погода, днем воздух прогреется до +27 градусов, но ночью ожидается всего +15 градусов.

В конце недели будет облачно, температура составит днем от +21 до +26 градусов

В конце недели будет облачно, температура составит днем от +21 до +26 градусов

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На сайте Gismeteo менее приятная погода, в понедельник и вторник отмечают дожди, но погода днем будет +25 градусов. В среду и четверг — облачно с температурой +25... +26 градусов. В пятницу и субботу ожидается солнечная погода, но ночью в предпоследний день недели будет всего +8 градусов. В воскресенье снова дождь.

Дожди могут быть в понедельник, вторник и воскресенье

Дожди могут быть в понедельник, вторник и воскресенье

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У World-weather прогноз отличается, в понедельник ожидают дожди и +22 градуса, в четверг — гроза и +25 градусов. Самая низкая температура днем будет в воскресенье — всего +18 градусов.

Во вторник и среду указана солнечная погода и +25 градусов

Во вторник и среду указана солнечная погода и +25 градусов

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В городе второй день стоит дымка, качество воздуха резко ухудшилось 6 августа. По данным сервиса Airvoice, сейчас загрязнение воздуха составляет 7 баллов из 10. Хуже показатель был 6 августа после полуночи, тогда сервис показывал 8 баллов из 10.

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