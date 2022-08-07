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Новосибирск заволокло дымкой. Красный уровень загрязнения воздуха фиксируют второй день

Качество воздуха начало ухудшаться ночью 6 августа

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На улице можно заметить дымку

На улице можно заметить дымку

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В Новосибирске второй день стоит дымка, качество воздуха резко ухудшилось 6 августа. По данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, сейчас в городе 7 баллов из 10. Как писал НГС вчера, хуже показатель был 6 августа после полуночи, тогда сервис показывал 8 баллов из 10.

Сервис сообщает, что при возможности не стоит выходить на улицу и лучше закрыть окна. Также на сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха. Такое же явление можно наблюдать в Томске и Искитиме, по данным сервиса, загрязнение воздуха в городах — 7 баллов.

На сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха

На сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха

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Как ранее рассказывала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, ветер все выходные будет северо-восточный 3–8 м/с.

Жители Новосибирска жаловались на неприятный запах на правом берегу города в мае. Об этом рассказали жители Центрального, Октябрьского, Первомайского и Заельцовского районов.

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