Новосибирск заволокло дымкой. Красный уровень загрязнения воздуха фиксируют второй день

В Новосибирске второй день стоит дымка, качество воздуха резко ухудшилось 6 августа. По данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, сейчас в городе 7 баллов из 10. Как писал НГС вчера, хуже показатель был 6 августа после полуночи, тогда сервис показывал 8 баллов из 10.

Сервис сообщает, что при возможности не стоит выходить на улицу и лучше закрыть окна. Также на сайте указано, что ожидается ухудшение качества воздуха. Такое же явление можно наблюдать в Томске и Искитиме, по данным сервиса, загрязнение воздуха в городах — 7 баллов.