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Югра задыхается от лесных пожаров: посмотрите, какой смог окутал города и трассы

Подробности — в одном видео

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Из-за лесных пожаров в Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров, дым от которых накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.

Сейчас площадь пожара превышает 42 тысячи гектаров — это в два раза больше, чем днем ранее. Огонь тушат больше тысячи пожарных и несколько вертолетов. Всю информацию о развитии событий собрали в одном сюжете.

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