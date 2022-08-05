Югра задыхается от лесных пожаров: посмотрите, какой смог окутал города и трассы
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Из-за лесных пожаров в Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров, дым от которых накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.
Сейчас площадь пожара превышает 42 тысячи гектаров — это в два раза больше, чем днем ранее. Огонь тушат больше тысячи пожарных и несколько вертолетов. Всю информацию о развитии событий собрали в одном сюжете.