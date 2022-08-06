В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха — в городе смог
Качество воздуха начало ухудшаться ночью 6 августа
В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения оценивается в 7 баллов из 10 возможных, где 10 — худший вариант. Намного хуже ситуация была сразу после полуночи. Тогда Airvoice показывал 8 из 10 баллов.
Как сообщают на сайте Airvoicе, в городе ожидается ухудшение. При этом читатели НГС заметили, что над городом стоит смог.
НГС запросил информацию о пожарах в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.
Как ранее рассказывала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, ветер все выходные будет северо-восточный
Пожары сейчас бушуют в Югре. Дым от 58 пожаров накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.