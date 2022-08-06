СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняToyota сбила девушку насмерть
Все новости
Все новости

В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха — в городе смог

Качество воздуха начало ухудшаться ночью 6 августа

39
Смог появился над городом 6 августа

Смог появился над городом 6 августа

Поделиться

В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Согласно данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме онлайн, сейчас уровень загрязнения оценивается в 7 баллов из 10 возможных, где 10 — худший вариант. Намного хуже ситуация была сразу после полуночи. Тогда Airvoice показывал 8 из 10 баллов.

Как сообщают на сайте Airvoicе, в городе ожидается ухудшение. При этом читатели НГС заметили, что над городом стоит смог.

НГС запросил информацию о пожарах в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.

Качество воздуха ухудшается

Качество воздуха ухудшается

Поделиться

Как ранее рассказывала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова, ветер все выходные будет северо-восточный 3–8 м/с.


Пожары сейчас бушуют в Югре. Дым от 58 пожаров накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.

По теме

ВоздухПожарыСмог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2