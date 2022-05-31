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«Снова в городе воняет»: с приходом тепла в Новосибирск вернулся неприятный запах

Его почувствовали в нескольких районах города

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По данным синоптиков, в городе дует юго-западный ветер

По данным синоптиков, в городе дует юго-западный ветер

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Жители Новосибирска снова жалуются на неприятный запах на правом берегу города. Об этом рассказали жители Центрального, Октябрьского, Первомайского и Заельцовского районов.

— Октябрьский район, улица Никитина. Вонь нереальная! Что происходит в городе? — рассказала жительница Новосибирска Надежда.

— И снова в городе воняет. Заельцовский район, — написал еще один читатель.

Запах также почувствовали на улице Ленина и в микрорайоне Весеннем.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Новосибирске дует юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с. Завтра, 1 июня, ветер сменится на западный.

Дурной запах, который периодически накрывает город летом, уже стал обычным явлением для Новосибирска. Обычно он появляется в теплое время года, но в этом году запах пришел в город и зимой. НГС поговорил с властями и экспертами о том, почему так произошло.

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