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Фоторепортаж

В Новосибирске открыли парк у Ельцовки-1 — рассматриваем, что там есть

Общая территория парка займет около 14 гектаров

Пока завершена только первая очередь, общая же площадь парка замет около 14 гектаров

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Утром 24 июня в Новосибирске прошло открытие первой очереди Ельцовского парка. На мероприятии побывал журналист НГС и посмотрел, как изменилась территория у реки Ельцовка-1.

— В Новосибирске реализуется программа благоустройства водно-зеленго каркаса. У нас много малых рек, поэтому у нас в планах благоустроить каждую. Мы стремимся каждое водное пространство благоустроить и превратить в рекреационную зону. Здесь ни рубля бюджетных денег, только административный ресурс. Это очень хороший пример для всего Новосибирска, всех строителей. Невозможно говорить, что здесь будет какое-то строительство гражданское, только рекреационная зона, — сказал на открытии мэр города Анатолий Локоть.

Проектом занимается ООО «Ельцовский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Площадь всего парка в пойме реки Ельцовка-1 составит около 10 га, зеленая зона пройдет с улицы Ипподромской до Красного проспекта.

На открытии были мэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников и вице-мэр Анна Терешкова

На открытии были мэр Анатолий Локоть, губернатор Андрей Травников и вице-мэр Анна Терешкова

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В течение дня на площадке парка можно посетить творческие и спортивные мастер-классы по роллер спорту, позаниматься йогой и цигун, попасть на функциональную фитнес-тренировку. Кроме того, можно будет поиграть в петанк, поучаствовать в шахматном квесте и других развлечениях.

Дорожки в парке проектировали с учетом расположения деревьев

Дорожки в парке проектировали с учетом расположения деревьев

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В готовой части парка расположились детская, спортивная и смотровая площадки, экотропа и родник

В готовой части парка расположились детская, спортивная и смотровая площадки, экотропа и родник

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Посещать парк смогут все новосибирцы

Посещать парк смогут все новосибирцы

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Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/08/19/69428803/" class="_" target="_blank">парка «Городское начало»</a>, <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/03/30/69839687/" class="_" target="_blank">Заельцовского парка</a> и перспективного <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/05/14/69914144/" class="_" target="_blank">парка рядом со строящимся ЛДС</a>

Проект разработали в архитектурной мастерской «Адаптик-А» — она, в частности, занималась проектом Михайловской набережной, парка «Городское начало», Заельцовского парка и перспективного парка рядом со строящимся ЛДС

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Пока работы еще не завершены. Планируется, что парк протянется вдоль реки от улицы Танковая до Красного проспекта

Пока работы еще не завершены. Планируется, что парк протянется вдоль реки от улицы Танковая до Красного проспекта

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Для маломобильных жителей города, людей с колясками установили лифт, на котором можно спуститься в парк. Он выдерживает 13 человек

Для маломобильных жителей города, людей с колясками установили лифт, на котором можно спуститься в парк. Он выдерживает 13 человек

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В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.

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Мэрия Новосибирска1-я ЕльцовкаАндрей ТравниковАнатолий Локоть
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