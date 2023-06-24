В Новосибирске открыли парк у Ельцовки-1 — рассматриваем, что там есть

Утром 24 июня в Новосибирске прошло открытие первой очереди Ельцовского парка. На мероприятии побывал журналист НГС и посмотрел, как изменилась территория у реки Ельцовка-1.
— В Новосибирске реализуется программа благоустройства водно-зеленго каркаса. У нас много малых рек, поэтому у нас в планах благоустроить каждую. Мы стремимся каждое водное пространство благоустроить и превратить в рекреационную зону. Здесь ни рубля бюджетных денег, только административный ресурс. Это очень хороший пример для всего Новосибирска, всех строителей. Невозможно говорить, что здесь будет какое-то строительство гражданское, только рекреационная зона, — сказал на открытии мэр города Анатолий Локоть.
Проектом занимается ООО «Ельцовский парк», дочерняя компания ГК «Химметалл», застройщик соседнего ЖК «Ельцовский парк». Площадь всего парка в пойме реки Ельцовка-1 составит около 10 га, зеленая зона пройдет с улицы Ипподромской до Красного проспекта.
В течение дня на площадке парка можно посетить творческие и спортивные мастер-классы по роллер спорту, позаниматься йогой и цигун, попасть на функциональную фитнес-тренировку. Кроме того, можно будет поиграть в петанк, поучаствовать в шахматном квесте и других развлечениях.
В прошлом году журналисты НГС прошли по всему руслу речки и по руслу ее притока, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти уголки природы в городе. С другой стороны Красного проспекта над речкой тоже планируют зеленую зону — концепцию показали в ноябре.