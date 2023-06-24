В Новосибирске открыли парк у Ельцовки-1 — рассматриваем, что там есть

Утром 24 июня в Новосибирске прошло открытие первой очереди Ельцовского парка. На мероприятии побывал журналист НГС и посмотрел, как изменилась территория у реки Ельцовка-1.

— В Новосибирске реализуется программа благоустройства водно-зеленго каркаса. У нас много малых рек, поэтому у нас в планах благоустроить каждую. Мы стремимся каждое водное пространство благоустроить и превратить в рекреационную зону. Здесь ни рубля бюджетных денег, только административный ресурс. Это очень хороший пример для всего Новосибирска, всех строителей. Невозможно говорить, что здесь будет какое-то строительство гражданское, только рекреационная зона, — сказал на открытии мэр города Анатолий Локоть.

