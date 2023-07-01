Ельцовские джунгли: гуляем по новому парку на месте свалки у реки — что внутри и что вокруг

В пойме речки 1-я Ельцовка открыли первую очередь парка, который в перспективе может протянуться до самого Красного проспекта. Обозреватель НГС побывал в новой зеленой зоне — причем не только там, где уже поставлены мостки и уложены дорожки, но и на территории, пока напоминающей джунгли. Вот его личные впечатления.
Пойма 1-й Ельцовки — по-своему уникальное место. Расположенная не так далеко от городского центра, окруженная плотной застройкой, эта зона до сих пор выглядит по-настоящему дикой (как в хорошем, так и в плохом смыслах). Начинаясь сразу от Красного проспекта, она протянулась более чем на 700 метров до места, где в речку впадает ручей Сухой Лог.
Открытая для публики первая очередь парка представляет собой небольшой треугольник как раз между двумя этими неспешными водными потоками. Построен он у подножья жилого комплекса, основной вход в парк сейчас организован таким образом, что все посетители будут проходить мимо новостроек компании «Химметал», которая и занималась строительством начала парка.
Та часть парка, в которую вложено визуально больше всего средств, пока лишена особенной зелени, хотя то там, то здесь видны свежепосаженные деревца. Самое главное здесь — качели, спортивные тренажеры, фонтан и тому подобные вещи, которые уже активно используют посетители.
Зона эта пока очень невелика, так что для высокой степени востребованности ей хватит просто жителей окрестных домов. Тем более, что как раз здесь расположен мост, по которому к парку можно выйти с другой стороны реки. Так что посетителей здесь хватает и без любопытствующих горожан из других районов.
Но детской и спортивной площадкой с дорожками сегодня никого особо не удивить, их строят нынче в любом жилом комплексе уровня выше среднего. Главным вызовом создателям парка было сделать что-то со всей отведенной под парк территорией, которая по большей части представляет собой заросшую плотной растительностью пойму неширокой и неглубокой речки.
То, что уже сделано в парке, внушает надежду. Создатели парка постарались максимально использовать имеющиеся ландшафт и растительность, просто проложив вдоль притока реки деревянные мостки. Они не кажутся в этом окружении чем-то чужеродным. Да и для ремонта не потребуется каких-то особенно грязных и шумных работ. Заменить несколько досок сможет простой плотник с ручным инструментом.
Вода в ручье, вдоль которого идет дорожка, пока, правда, вряд ли способствует тому, чтобы совсем уже слиться с природой (ручей и река сюда попали, пройдя через промзоны и просто километры городской территории), но русло освобождено от посторонних предметов, берега частично укреплены щебнем, а вдоль дорожки расставлены низкие фонари, которые обещают делать это место вечерами и вовсе волшебным.
Еще один естественный, но хорошо смотрящийся элемент — мостки-площадки над водой, где можно просто стоять, глядя на неспешный поток. Водись бы тут рыба, такие места обязательно облюбовали бы рыбаки. Но кто знает: может быть, дойдет в Ельцовском парке и до этого. История знает примеры городских рек, в которых уничтоженная человеком жизнь была со временем восстановлена.
Пока весь парк можно обойти неспешным шагом меньше чем за десять минут. Дальше начинаются «джунгли», по которым, в принципе, можно идти вниз по течению. Но если вы собираетесь осуществить такое путешествие, лучше взять сапоги или просто запасную обувь, которую не жалко.
После того как благоустройству подвергнется нижняя зона, можно выйти на уровень выше. Здесь расположен уже практически готовый, пусть и совершенно не благоустроенный променад, который несложно связать лестничными спусками с речкой снизу и жилыми комплексами чуть выше.
Русло реки ниже, конечно, придется еще расчистить: и просто от мусора, которого здесь хватает, и частично от зарослей, которые напоминают настоящие джунгли. «Джунгли» эти, кстати, вполне обитаемы, но вряд ли большинство посетителей парка хотели бы с этими обитателями познакомиться лично.
Чуть ниже по течению пойма реки расширяется, что дает возможность организовать здесь спортивную площадку с зоной отдыха вроде той, с которой парк начинается. Тем более, что место это и сегодня достаточно востребовано жителями окрестных домов.
Спортивная площадка здесь уже есть, расположенная у подножья многоуровневой парковки в стилобате, на котором стоит построенная на склоне многоэтажка. Не особенно пока живописный бетон можно превратить в яркие муралы — благо художников, способных это сделать, в Новосибирске хватает.
Первая очередь парка — только небольшой клочок благоустроенной территории, работы здесь еще очень много. Но уже видно, во что может превратиться эта заброшенная, захламленная территория, которую, по счастью, не успели ничем застроить. Если задуманное удастся осуществить, то у города появится не просто еще одна зеленая зона (она здесь есть и сейчас), а современное более или менее грамотно организованное общественное пространство. А их наличие в городе совершенно необходимо — в том числе и для того, чтобы горожане учились и ко всему городу относиться как-то получше, чем зачастую относятся сейчас.
Посмотреть на то, каким должен стать парк в будущем, можно в материале обозревателя НГС Лизы Пичугиной. А два года назад журналисты пешком прошли вдоль всего русла речки 1-я Ельцовка и ее притока — ручья Сухой Лог.