Ельцовские джунгли: гуляем по новому парку на месте свалки у реки — что внутри и что вокруг

Первая очередь парка — только небольшой клочок благоустроенной территории, работы здесь еще очень много. Но уже видно, во что может превратиться эта заброшенная, захламленная территория, которую, по счастью, не успели ничем застроить. Если задуманное удастся осуществить, то у города появится не просто еще одна зеленая зона (она здесь есть и сейчас), а современное более или менее грамотно организованное общественное пространство. А их наличие в городе совершенно необходимо — в том числе и для того, чтобы горожане учились и ко всему городу относиться как-то получше, чем зачастую относятся сейчас.