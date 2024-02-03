«Пшеница» заколосилась: в Краснообске сдали первые дома скандального микрорайона — с квартирами за 15 миллионов и парком-кольцом

Компания «Брусника» начала отдавать ключи первым жильцам нового жилого комплекса «Пшеница» в Краснообске. Планы у застройщика громадные: на въезде в уютный поселок появится микрорайон, похожий на небольшой город. На территории отстроят более 30 домов, три детских сада и две школы. Концепцию известных индустриальных колец, придуманных еще в Советском Союзе, решили переосмыслить и вместо круговой застройки разбить парк-кольцо. Журналисты НГС одними из первых заглянули в новый ЖК с террасами на крыше, квартирами с отдельными входами и парком для всех.
Грандиозные планы на 8 лет
Новый жилой комплекс «Пшеница» появился как раз на месте селекционных пшеничных полей институтов, хотя третий микрорайон в Краснообске планировали давно. По еще советскому генплану здесь, как и в двух других частях поселка, должны были по кругу вырасти дома. Новый застройщик от индустриального кольца отказался, но память о концепции решил сохранить: благоустроить круговой парк для всех. Зеленую зону строят частями: как только появляется новый дом, парк буквально собирается, как пазл.
Микрорайон занимает почти 58 гектаров. Всего в проекте «Брусники» более 30 жилых дома переменной этажности от 7 до 9 этажей, три детских сада и две школы. Для социальных объектов компания разработает проекты, которые потом передадут поселку. Школа, например, может быть похожа на ту, что уже построили в микрорайоне «Европейский берег», со стеклянным куполом. Сейчас застройщик строит третий дом и начал возводить четвертый, а все дома микрорайона планируют сдать в 2031 году.
Сегодня на территории работают три застройщика: «Брусника», «Новосибирский квартал» и «СДС-Финанс». «Брусника» уступила два участка другим компаниям из коммерческих соображений.
Квартиры в новом микрорайоне, заметили в компании, покупают те, кому примерно 30–40 лет, молодых семей меньше. Половина покупателей — это жители Краснообска, вторая половина — те, кто знают о поселке: например, жили здесь раньше или знают тех, кто сейчас живет здесь. Много и тех, кто приезжает из других регионов — из Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края. Среди покупателей даже есть жители Москвы и Санкт-Петербурга, но в «Бруснике» уверены, что поселок пока недооценен в плане комфортного проживания.
К концу 2023 года застройщик сдал два дома по улице Центральная, ключи начали выдавать в январе. Территория микрорайона ограничена улицей Центральной, полем, частным сектором и вторым кольцом. Сейчас на въезде в Краснообск разместили временный строительный городок закрытого типа и два склада — в будущем на их месте появится четыре дома. Споров по поводу сооружений строительного городка было много: местные активисты боялись, что на участке возвели завод ЖБИ. Дело дошло до суда, который застройщик выиграл.
Первый и цокольный этажи жилого комплекса с внешней стороны отдали под коммерцию: их купили и для собственного бизнеса, и для сдачи в аренду. Территория микрорайона будет открытой для всех, как и кольцевой парк, а вот внутренние дворы закроют — так у нескольких домов будет общая приватная территория. Пока растительности немного, и в компании признаются, что показать жильцам полное озеленение зимой не получится, но здесь уже высадили деревья и кустарники. Всего в каждом дворе будет по 28 видов зеленых насаждений. Архитектурные формы во дворах тоже поставили не все, дополнительные места для отдыха разместят весной.
В ландшафт района архитекторы также решили вписать площадку для выгула и тренировки собак, ее хотят разместить в небольшой зеленой зоне, которая уже существует.
Главной архитектурной особенностью нового комплекса однозначно станет кольцевой парк. Зеленая зона начнется рядом с третьим домом, концепцию разработала «Брусника», но реализовывать проект будут совместно с застройщиками «Новосибирский квартал» и «СДС-Финанс» — каждый благоустроит часть около своих домов. В зеленом кольце появятся места для отдыха, занятий спортом, дог-боксы, вело- и беговые дорожки протяженностью около 5 км.
Сейчас «Пшеница» — один из самых бюджетных микрорайонов «Брусники» в Новосибирске. Квартиры в третьем доме, который по планам сдадут в начале 2025 года, стоят от 3,8 миллиона рублей за студию 20 кв. м — их осталось примерно четыре. В первом и втором доме минимальная площадь жилья уже 34 кв. м. Варианты меньшей площади в строящемся доме добавили для разбавления ассортимента.
Самая дорогая квартира в третьем доме стоит порядка 12 миллионов рублей на первом этаже с отдельным входом. Всего в строящемся доме запланировано 355 квартир, из них в продаже осталось 70.
В первых двух домах раскупили почти все квартиры и кладовые: осталась одна квартира — с отдельным входом и стоимостью более 15 миллионов. Один из минусов первого и второго дома — отсутствие подземной парковки. У всех остальных домов запланирован минус первый этаж для автомобилей.
Личная терраса на крыше и отдельный вход
Подъезды в жилом комплексе стандартные, как и в других проектах застройщика: у входной группы нет ступеней, а тамбур открыт для всех, чтобы можно было комфортно зайти и достать ключи от двери. Открыть замок можно как привычным способом, так и через систему Face ID. В одном подъезде примерно 40 квартир, от двух до шести на этаже, в зависимости от планировки.
Во входной группе, кроме лифтовой зоны, есть комната для велосипедов и детских колясок, а также места для временного хранения вещей любого из жителей.
На 7 этаже всего три квартиры, и две из них — с террасами, площадью примерно 180 кв. м. Квартира похожа на пентхаус: поднявшись по лестнице на второй этаж, можно попасть на личную террасу на крыше. Такое жилье, отмечают в компании, пользуется большим спросом. Например, в третьем доме подобных пентхаусов было 10, стоили они примерно от 13 до 15 миллионов рублей — все раскупили в прошлом году.
Планировку квартиры называют уникальной. Здесь четыре спальни, личный выход на террасу на втором этаже, терраса также окружает жилье со всех сторон.
Отличаются и квартиры на первых этажах: например, есть жилье с личным входом с улицы. Часто такой вариант покупают те, кто живет в частном доме, но содержать его уже трудно из-за возраста, а в городе жить не хочется. В такой квартире высота потолков доходит до 3,2 м и есть пара террас, одна из них — во двор. Дополнительно вокруг таких террас во дворе высадили кустарники, которые вырастут до 1,2 м и станут буферной зоной.
— Пандемия в 2020 году изменила сознание покупателей: когда люди работали удаленно пару месяцев, скупили все квартиры с террасами, — поделились в компании.
Вместе с жильем продают и цокольный этаж площадью 44 кв. метра, где можно обустроить сауну, спортзал, кладовые — все, что захотят владельцы. Попасть на минус первый этаж можно через вход рядом или снести стену в квартире, чтобы заходить изнутри, а не с улицы. Правда, окон в цоколе нет.
«Строили, строили и наконец застроили» — реакция местных
Рядом со строящимся жилым комплексом «Пшеница» дома возводит «СДС-Финанс» (комплекс «Родина») и «Новосибирский квартал» (комплекс «Кольца»). Одна из жительниц «Колец» Галина переехала в Краснообск из Новосибирска, когда ей было 60 лет, дом, где сейчас живет женщина, возвели в 2021 года. Она говорит, что не против развития поселка, но инфраструктуры вокруг не хватает.
— Людей будет очень много, страшное дело, сколько будет народу. Школы и детские сады нужны, не хватает выезда второго. Автобусы очень нужны. Людям приходится долго идти — рядом остановки нет, приходится идти до церкви, — объяснила женщина. — Главное, чтобы были социальные объекты, а то будет, как в анекдоте: строили, строили и наконец застроили.
Через дорогу от нового микрорайона стоят дома 2010-х годов и старше. Жители второго микрорайона переживают, что на месте пшеничных полей появилась большая стройка, но тут же добавляют, что от развития никуда не деться.
— Наш маленький поселок скоро станет огромным, чуть ли не городом. Надо будет подальше уезжать отсюда, — смеется жительница второго микрорайона Наталья.
Стройка вокруг, отмечают местные, выглядит масштабной — именно это их и пугает. Жители шутят, что не стоит хвалить поселок, чтобы не пришли новые застройщики. На пробки пока сильно не жалуются, но переживают, что как только приедут новые жильцы, то выехать из поселка будет сложнее. Заторы их особенно беспокоят на подъезде к торговому центру «Мега».
— Когда мы сюда приехали, было поле хорошее. Проблема, что у нас в школе по 10 классов от первого до третьего, детей много, приезжают из соседних поселков, — отмечает одна из жительниц. — По сравнению с тем, что было 5–6 лет назад, чувствуется, что людей стало больше, в основном переезжают с детками.
В июле жителям Краснообска представили проект изменений в генплане поселка и концепцию застройки третьего микрорайона, тогда численность населения составляла более 27 тысяч человек, по прогнозам в 2027 году число жителей вырастет до 35 тысяч, а в 2037 — до 48 тысяч. Местные предлагали заморозить стройку «Пшеницы» и ругались из-за предложенных решений.
Поселок считается если не престижным пригородом, то активно к нему стремящимся: цены здесь сравнимы с городскими. При этом в последние годы здесь то и дело разгораются конфликты: местные жители возмущаются политикой местной администрации, администрация конфликтует с региональным минстроем и местными застройщиками. Несколько лет назад НГС подробно рассказывал о том, как живет Краснообск, — уже тогда было понятно, что строители активно взялись за поселок.