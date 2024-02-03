«Пшеница» заколосилась: в Краснообске сдали первые дома скандального микрорайона — с квартирами за 15 миллионов и парком-кольцом

Грандиозные планы на 8 лет

Новый жилой комплекс «Пшеница» появился как раз на месте селекционных пшеничных полей институтов, хотя третий микрорайон в Краснообске планировали давно. По еще советскому генплану здесь, как и в двух других частях поселка, должны были по кругу вырасти дома. Новый застройщик от индустриального кольца отказался, но память о концепции решил сохранить: благоустроить круговой парк для всех. Зеленую зону строят частями: как только появляется новый дом, парк буквально собирается, как пазл.

Микрорайон занимает почти 58 гектаров. Всего в проекте «Брусники» более 30 жилых дома переменной этажности от 7 до 9 этажей, три детских сада и две школы. Для социальных объектов компания разработает проекты, которые потом передадут поселку. Школа, например, может быть похожа на ту, что уже построили в микрорайоне «Европейский берег», со стеклянным куполом. Сейчас застройщик строит третий дом и начал возводить четвертый, а все дома микрорайона планируют сдать в 2031 году.