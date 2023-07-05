«Рабочий поселок с гетто». В Краснообске решили построить «зеленое кольцо» — жители 2 часа ругались из-за него с застройщиком

Жителям Краснообска представили проект изменений в генплане поселка и концепцию застройки третьего микрорайона. Авторы концепции предложили построить дополнительный выезд на Советское шоссе, реконструировать главную улицу поселка и объяснили, что социальные объекты на территории будут строить в два этапа. Большинство из них появятся в поселке к 2037 году, когда количество жителей увеличится вдвое. Местные против новых изменений — они не согласны с плотной застройкой и не хотят магистральную дорогу на территории поселка. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении, где активисты ругались и кричали два часа, а после тихо разошлись.
Магистральный выезд на Советское шоссе
Идея третьего кольца в Краснообске обсуждается годами. Раньше территория для его строительства была единой, но сегодня на ней работают три застройщика: «Брусника», «Новосибирский квартал» и «СДС-Финанс». Как объяснили НГС в «Бруснике», компания переуступила два участка другим застройщикам из коммерческих соображений.
Сегодня население Краснообска составляет более 27 тысяч человек, но уже в 2027 году число жителей вырастет до 35 тысяч, а в 2037 — до 48 тысяч, поделилась расчетами главный специалист по землеустройству ООО «
Дополнительный выезд и реконструкция дорог, по словам экспертов, нужны, чтобы снизить транспортный трафик — уже сейчас в часы пик на улицах Второй микрорайон и Центральная образуются заторы. В зале пока тихо, слышны только перешептывания сзади: дополнительным выездом недовольны жители частных домов ДНП «Гефест», «
Третий микрорайон, согласно документации, занимает почти 58 гектаров. Здесь в два этапа, до 2027 года и до 2037 года, хотят возвести жилые дома и социальные объекты.
Например, в первой очереди планируют построить детский сад на 230 мест, помещения для занятий спортом и культурно-досуговой деятельности. Во второй очереди появятся две школы на 1100 мест, еще два детских сада на 210 мест каждый и организация дополнительного образования. При этом жилые дома будут возводить на всех этапах, но Анна Шабурова сразу отметила, что жилье смогут сдать, только если дома будут строить одновременно с социальными объектами.
— На территории построят около 15 трансформаторных подстанций, часть инженерных сетей требует ликвидации, а часть — реконструкции. Построят сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, — добавила она.
Проект мастер-плана третьего микрорайона представил руководитель группы мастер-планирования компании «Брусника» Василий Большаков. Третье кольцо, которое изображено на гербе Краснообска, в самом поселке так и не построили. Застройщик решил пойти иным путем и вместо индустриального объекта благоустроить зеленое кольцо в виде круглого леса.
Часть домов «Брусники» будет находиться внутри зеленой зоны, а часть — стоять за ней. Кольцу не дает замкнуться школа, но застройщик предлагает на закрытой территории учреждения продлить зеленые посадки, чтобы визуально круг был завершен.
В концепции «Брусники» несколько кластеров жилой застройки от шести до восьми этажей. В каждом из них есть свои общественные пространства, в ландшафт района архитекторы также хотят вписать площадку для выгула и тренировки собак. Но парк, по словам Василия Большакова, станет главной рекреационной зоной третьего микрорайона, причем лесной массив можно будет использовать как летом, так и зимой.
— Зеленое кольцо — главная идея проекта. Для этого в документации предусмотрен сервитут. В наших планах высадить крупноствольные деревья, чтобы сразу создать парковое пространство, а не ждать пока растения вырастут. Думаем над тем, чтобы засадить кольцо не одним типом деревьев, а создать сезонность, — рассказал представитель «Брусники».
Все первые этажи домов планируют отдать под коммерческие объекты и распределить их по району в пешей доступности, а не строить отдельно стоящий торговый центр. В каждом доме предусмотрен подземный паркинг. Также застройщик предложил организовать транспортный маршрут внутри микрорайона и замкнуть велопешеходную сеть.
Кроме того, «Брусника» готова разработать проекты школ и детских садов в микрорайоне — их две и три соответственно. Реализовать их сможет муниципалитет.
«Администрация уговаривает, застройщик уговаривает, а жители — против»
Участники обсуждения сразу же объяснили, что они против предложения о строительстве выезда с улицы Северной на Советское шоссе. Этот вопрос жители поднимали несколько раз, предлагая всё новые и новые идеи, а некоторые активисты просили и вовсе заморозить стройку «Пшеницы», пока нет конечного решения. Эксперты согласились проработать другой выезд и рассмотреть замечания, но жителей это не успокоило.
Первым микрофон взял Владимир Кириллов: он живет в Краснообске
Руководитель группы оформления ИРД и подготовки проектов «Брусники» Борис Зырянов объяснил, что по текущему генплану строительство школ предусмотрено в 2037 году, но застройщик подал предложения, чтобы одну из них реализовали в 2027 году.
— Мы запросили техническое задание на проектирование объектов, в том числе и детского сада, до конца 2023 года хотим разработать проектную документацию. Мы заинтересованы в появлении социальных объектов ритмично со строительством жилья, но в генплане этот вопрос не решен, — заметил представитель застройщика.
Он также предложил добавить дополнительные полосы на улице Центральной: две налево и одну прямо — как альтернативу дополнительного выезда на шоссе, который запланирован только к 2037 году.
— У нас была дорога, которая шла на улицу Восточную по Петухова, заканчивалась, где Северо-Чемской. Почему ее не рассматривают? — предложил Евгений, отец которого, по его словам, возводил поселок.
Эксперты пообещали рассмотреть предложение, но через несколько минут объявили, что этот проезд уже перегородил со стороны Северо-Чемского жилмассива ЖК «Акварельный». Но точку в обсуждении спорного выезда это не поставило: участник, представившийся ученым Дмитрием, отметил, что выезд по улице Северной «убьет» 65 гектаров ценной сельскохозяйственной земли, а всего на территории поселка такой земли — 240 гектаров.
На протяжении всего обсуждения жители спорили, кричали и перебивали друг друга. Когда микрофон достался жителю «Гефеста» Ивану, тот заявил, что «администрация жонглирует генпланом в угоду застройщикам».
— Позорище: администрация уговаривает, застройщик уговаривает, а жители против, — возмутился он.
Вопреки заверениям Анны Шабуровой, жители опасаются строительства жилья отдельно от социальных объектов.
— Где гарантия, что мы не получим огромный микрорайон без детских садов и школ? — возражает общественник Василий. — Недопустимо продолжать строительство без графика ввода социальных объектов.
Как только Василий заканчивает говорить, зал хлопает. К кому именно обращался общественник, никто из чиновников не понял.
— Ко всем, — разрывается зал в ответ на уточнение
Когда же чиновники начинают отвечать, складывается ощущение, что они специально используют сложные термины и ссылаются на документы, чтобы жители ничего не поняли. По залу слышны перешептывания: люди возмущены и думают, что их намеренно хотят запутать.
— В первой очереди мы размещаем детский сад на 230 мест, есть предложение, чтобы мы перенесли одну школу в первую очередь, это учтем. До 2027 года вводим объекты спортивного и социального назначения, культурный центр, — переводит жителям Анна Шабурова.
— У нас школы переполнены, — кричат жители, явно не слыша ее.
«Вы че "Матрешки" строите?»
Евгений Коржов просит участников обсуждения успокоиться: ему приходится громче говорить в микрофон, чтобы перекричать возмущенных жителей.
Тем временем микрофон передают дальше: теперь выступает Ольга Мальцева, председатель совета общественности Краснообска, которая недовольна плотной застройкой микрорайона.
— Нас пытаются успокоить, что там восемь этажей, нарисовали кольцо, я даже верю, что его засадят, — саркастично говорит она. Зал с готовностью звонко смеется.
Предложение о выезде на Советское шоссе Ольге Мальцевой тоже не нравится: по ее словам, необходимо заморозить стройку, а не развивать магистральные дороги, «по которым будет проезжать ОбьГЭС».
— Мы не должны быть проездным поселком, нам нужны тишина и покой. «Брусника» говорила, что поставит завод (заводом общественница называет объект, который застройщик позиционирует как вспомогательный объект для строительства. — Прим. ред.) и будет продавать квартиры дешевле, — зал снова смеется, пока женщина продолжает. — Я спросила у застройщика, действительно ли квартиры дешевле? Мне ответили, что это элитное жилье.
Из зала раздается несколько выкриков, чтобы слово предоставили застройщику и он ответил на вопросы жителей. Другие кричат, чтобы слово дали жителям. Складывается впечатление, что на обсуждении все против всех, а жители не пытаются найти общее решение, а просто ругаются между собой и с застройщиком, перекрикивая и не слушая других.
— Вы народ послушайте! — кричит толпа.
Представитель застройщика начинает объяснять, что плотность застройки Краснообска ниже, чем в Новосибирске, и компания это учитывает.
— Вы че «Матрешки» строите? — перебивают его в зале и начинают смеяться.
Если еще несколько минут назад жители ругались друг с другом, то теперь сплотились против одного врага — «Брусники», открыто подшучивая над представителем компании. По их убеждению, компания нацелена только на коммерческие интересы и не задумывается о судьбе поселка и его жителях.
— Я сюда переезжал не в «Матрешки». Жители хотят понять, где какие социальные объекты будут построены, где выезды и подъезды. Вы предлагаете сквозную магистраль через поселок, зачем? Все города стараются построить объездные магистрали вокруг города, — возмущается Вячеслав, который заявил, что живет в поселке уже
Анна Шабурова объяснила, что магистральная улица в проекте не проходит рядом со школами и детскими садами, она на квартал выше, так что беспокоиться о безопасности не стоит. Дорога, по ее словам, не помешает.
Евгений Коржов попытался напомнить участникам обсуждения о принятом еще в начале регламенте, по которому на высказывания дается по три минуты, — мало кто из добравшихся до микрофона в этот регламент укладывается.
— Что такое три минуты, когда решается судьба поселка? — снова возмутились в ответ жители Краснообска.
Жителей волновал вопрос, где будут супермаркеты, магазины, школы и детские сады. Представители «Брусники» заверили, что третий микрорайон будет сам себя обеспечивать: все потребности можно будет удовлетворить буквально не выходя за территорию, а социальные объекты разместят в пешей доступности.
По словам жителя «Гефеста», раньше у «Брусники» была красивая картинка: зеленая зона и парк. С тех пор два участка застройщик переуступил, там строят «Новосибирский квартал» и «СДС-Финанс», и жители поселка боятся, что «Брусника» может так поступить снова и внешний облик района испортится.
— Застройщик даст гарантию, что он никому не переуступит земли и не поставят 14 этажей? Нас раздавят, если это всё произойдет. Давайте не сделаем рабочий поселок гетто.
— Мы гарантируем, что выше 10 этажей не будет, — пытается убедить краснообчан Борис Зырянов (те в ответ громко смеются). — 10 этажей — это потому, что лифтовые выходы и технические помещения тоже считаются. От «Гефеста» дома будут отделены двухполосным движением с зелеными буферами и тротуарами. Если коллеги поддержат, то мы заложим зеленый буфер, который защитит вас в три уровня, и вы будете видеть зеленые насаждения.
Спустя 2,5 часа Евгений Коржов дискуссию завершил. Никакого конкретного решения, судя по всему, так и не приняли: все замечания внесут в протокол, а дальше ситуацию будут решать «по процедуре».
Всё время обсуждения жители ругались с застройщиком и между собой, но как только оно закончилось, все разошлись в тишине — продолжать разговор с представителями «Брусники» или чиновниками местные не стали.
Жители спорят с застройщиком давно. Три года назад они пытались бороться со стройкой после того как «Брусника» возвела вспомогательный объект для строительства, — в поселке решили, что там будет завод, застройщик даже судился с местными активистами и выиграл дело.
Несколько лет назад НГС подробно рассказывал о том, как живет Краснообск, — уже тогда было понятно, что строители активно взялись за поселок.