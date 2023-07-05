«Рабочий поселок с гетто». В Краснообске решили построить «зеленое кольцо» — жители 2 часа ругались из-за него с застройщиком

Магистральный выезд на Советское шоссе

Идея третьего кольца в Краснообске обсуждается годами. Раньше территория для его строительства была единой, но сегодня на ней работают три застройщика: «Брусника», «Новосибирский квартал» и «СДС-Финанс». Как объяснили НГС в «Бруснике», компания переуступила два участка другим застройщикам из коммерческих соображений.

