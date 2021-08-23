Застройщик потребовал от активистов Краснообска миллион за порочащую статью — что решил суд

Арбитраж вынес решение по иску «Брусники» против активистов Краснообска
17 августа завершился суд по иску компании «Брусника» к жительнице Краснообска Галине Ныровой и создателю паблика во «ВКонтакте» «Сибирский наблюдатель» Валерию Котельникову — суд частично удовлетворил претензии застройщика.
Резолютивная часть решения суда была подготовлена 18 августа и опубликована 20 августа. В ней указано, что две части статьи Галины Ныровой, опубликованной в «Сибирском наблюдателе» в феврале 2020 года, являются недостоверными и порочащими деловую репутацию компании «Брусника». В остальных требованиях, в частности, в миллионе рублей компенсации, суд застройщику отказал.
Публикация Ныровой была связана с конфликтом из-за строительства в Краснообске «третьего кольца» с жилыми домами. В феврале местные жители и активисты высказывали опасения, что вместо домов там появится завод. В «Бруснике» ранее объясняли, что спорное здание — это мобильный цех для производства материалов для стройки, в нем будет не столько мини-завод, сколько теплый строительный городок — по современным европейским стандартам.
По решению суда недостоверными являются заявления Галины Ныровой о том, что на территории Краснообска незаконно возводят капитальный производственный объект и что на этот объект нет ни обоснования, ни экологического расчета, ни экспертизы проектной документации. Претензии компании «Брусника» к еще шести отрывкам из статьи суд не удовлетворил.
В частности, суд не нашел нарушений в отрывках материала, где жительница сомневалась в названии компании, которая ведет работы, жаловалась на вырубку деревьев, трафик движения цементовозов и другие неудобства.
Решение пока не вступило в законную силу, и в течение месяца после публикации стороны могут его оспорить. Если же этого не случится, в течение пяти дней после этого «Сибирскому наблюдателю» необходимо будет опубликовать опровержение — в том же формате, в каком была опубликована статья Галины Ныровой.
В компании «Брусника» отметили, что довольны вынесенным решением.
— Материальные требования изначально не были для нас основными. Нам важно было доказать, что мобильный закрытый городок не имеет ничего общего с заводом ЖБИ, — прокомментировали в компании. — Это новая для России модель организации строительства. И потому неудивительно, что вокруг нее возникают вопросы и опасения. Мы продолжим объяснять жителям ее особенности. Полагаем, эта работа будет полезна отрасли в целом.
Администратор паблика «Сибирский наблюдатель» Валерий Котельников в переписке с журналистом НГС подчеркнул, что в процессе разбирательства выявилось множество проблем застройки Краснообска, так что он в целом оценивает его позитивно.
— Суд согласился с двумя незначительными пунктами. Никакого морального вреда не признал. В какой части согласился, будет видно из мотивировки судьи. Но всё остальное признано достоверным. Потому формально проигрыш, но по факту нет, — считает Валерий Котельников.
Галина Нырова, комментируя возможность апелляции решения суда, также отметила, что это будет зависеть от содержания мотивировочной части.
— Исследование вопроса еще не закончено, мы будем оценивать свои действия в зависимости от того, что будет написано в мотивировочной части решения суда. Если она касается разрешения на строительство — это один подход, если чего-то еще — другой, — пояснила она. — В целом оцениваю так: если решение суда было не полностью, скажем так, не полностью на моей стороне, значит, мы с моим адвокатом недостаточно хорошо доложили ситуацию. Ситуация сложная градостроительно и нормативно, в ней разбираться нужно довольно долго.
В феврале 2020 года НГС подробно рассказывал о том, что происходило в Краснообске в связи с новым строительством.