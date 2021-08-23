Застройщик потребовал от активистов Краснообска миллион за порочащую статью — что решил суд

Публикация Ныровой была связана с конфликтом из-за строительства в Краснообске «третьего кольца» с жилыми домами. В феврале местные жители и активисты высказывали опасения, что вместо домов там появится завод. В «Бруснике» ранее объясняли, что спорное здание — это мобильный цех для производства материалов для стройки, в нем будет не столько мини-завод, сколько теплый строительный городок — по современным европейским стандартам.

По решению суда недостоверными являются заявления Галины Ныровой о том, что на территории Краснообска незаконно возводят капитальный производственный объект и что на этот объект нет ни обоснования, ни экологического расчета, ни экспертизы проектной документации. Претензии компании «Брусника» к еще шести отрывкам из статьи суд не удовлетворил.



В частности, суд не нашел нарушений в отрывках материала, где жительница сомневалась в названии компании, которая ведет работы, жаловалась на вырубку деревьев, трафик движения цементовозов и другие неудобства.

Решение пока не вступило в законную силу, и в течение месяца после публикации стороны могут его оспорить. Если же этого не случится, в течение пяти дней после этого «Сибирскому наблюдателю» необходимо будет опубликовать опровержение — в том же формате, в каком была опубликована статья Галины Ныровой.

