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Фоторепортаж

Первая нетиповая: в «Евробереге» открыли долгожданную школу за 1,2 миллиарда — с атриумом вместо актового зала

Школу ждали 4 года — жители устраивали митинги и пикеты, а теперь боятся, что в нее повезут неместных детей

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Школьники были явно поражены новым зданием — впрочем, журналистам НГС и самим захотелось поучиться в такой школе

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3 мая в «Европейском береге» открыли новую школу — ее жители разросшегося микрорайона ждали несколько лет. Школу спроектировали специально для него архитекторы из Нидерландов, придумав ее не такой, как везде: нетиповой формы и планировки, с необычными лестницами, спортзалами и стеклянной крышей в атриуме вместо актового зала. Уже с мая здесь учатся младшие классы, а с сентября ждут всех остальных учеников. Журналист НГС проникла в здание до его открытия и узнала, что необычного ждет школьников в классах и как устроена школа нового типа.

Школа № 220 находится на улице Владимира <nobr class="_">Заровного, 220</nobr>

Школа № 220 находится на улице Владимира Заровного, 220

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В последние дни апреля на территории нового кирпичного здания школы с необычными углами на улице Владимира Заровного, 220 еще трудились рабочие: укладывали газон, добавляли мульчу под кусты и деревья, устанавливали фонари. 3 мая школу торжественно открыли для чиновников и — что важнее — для детей: в новом здании закончат учебный год ученики 12 первых и 7 вторых классов.

В день открытия перед школой собрались ученики с родителями: первые и вторые классы, по сути, устроят зданию тест-драйв перед приходом старшеклассников

В день открытия перед школой собрались ученики с родителями: первые и вторые классы, по сути, устроят зданию тест-драйв перед приходом старшеклассников

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Школа окружена высоким, но проницаемым деревянным забором, калитка закрыта: попасть не только в здание, но и на его территорию можно по ключ-карте или по звонку на пост охраны. Внутри, чтобы пройти через турникеты без ключ-карты, нужно записаться в журнал.

Перед турникетами обустроена зона ожидания для родителей с мягкими пуфами и стол, за которым, по всей видимости, принимают заявления о приеме в новую школу. Справа, за постом охраны, — туалеты для посетителей.

Входная группа с витражным остеклением не только добавляет света внутри здания, но и может служить фонарем по вечерам

Входная группа с витражным остеклением не только добавляет света внутри здания, но и может служить фонарем по вечерам

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Территории начальной и старшей школы разделены: у первоклассников и второклассников, которые закончат учебный год в новом здании, свои турникеты и свой гардероб

Территории начальной и старшей школы разделены: у первоклассников и второклассников, которые закончат учебный год в новом здании, свои турникеты и свой гардероб

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Сами турникеты разделены: от входа налево — крыло для начальных классов, прямо — для старших. Но главная особенность школы — огромный атриум с лестницей-трибуной под стеклянной крышей — для них общая.

Атриум придумали как замену актовому залу, при этом он, вероятно, станет главным «тусовочным» местом для школьников. В просторном складе под трибуной можно хранить стулья, для самой трибуны предусмотрены мягкие сиденья, которые можно доставать и убирать при необходимости. Будут ли они в свободном доступе школьников, пока не понятно.

Атриум с амфитеатром наверняка станет местом «движухи»

Атриум с амфитеатром наверняка станет местом «движухи»

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По проекту школьные коридоры от атриума отделяют высокие ограждения из толстого стекла, но для дополнительной безопасности по всему периметру добавили металлическую сетку на всю высоту

По проекту школьные коридоры от атриума отделяют высокие ограждения из толстого стекла, но для дополнительной безопасности по всему периметру добавили металлическую сетку на всю высоту

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Гнутые балки из клееного бруса для атриума изготовили в Новосибирске, на них монтировали немецкую алюминиевую подсистему Shuko и стеклопакеты с топинговым покрытием, которое защищает от ультрафиолета и холода.

— Мы с атриумом уже пережили полностью одну зиму: была пара протечек, мы их устранили, но это больше технологические протечки были, потому что конструкция еще была неустойчивая, — рассказал Александр Уколов, директор компании «Брусника. Организатор строительства», которая выступала подрядчиком школы. — Снег сходит сам при первом солнышке: зима была снежная, мы переживали, что снега много будет, но крышу чистить не нужно.

Сцена расположена прямо перед музыкальным классом, чтобы было удобнее выносить инструменты

Сцена расположена прямо перед музыкальным классом, чтобы было удобнее выносить инструменты

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Почти всё оборудование и мебель в школе — от застройщика, оно обошлось в 116 миллионов рублей

Почти всё оборудование и мебель в школе — от застройщика, оно обошлось в 116 миллионов рублей

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От атриума стеклянной перегородкой и стеклянными же дверями отделен музыкальный класс. По задумке авторов проекта, из него легко можно будет выносить инструменты (даже рояль) прямо на сцену для концертов. Внутри музыкального класса — мягкие пуфики и всё необходимое для того, чтобы начать репетицию прямо сейчас.

В танцклассе, похоже, можно не только тренироваться, но и отдыхать

В танцклассе, похоже, можно не только тренироваться, но и отдыхать

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Из музыкального класса можно через проходы (один — для учеников, другой — для учителей) пройти в танцевальный со станком и зеркальной стеной. В обоих классах дополнительно установлена шумоизоляция, поверх — декоративные деревянные панели.

Всю мебель, инструменты, оборудование для школы закупила «Брусника» — это обошлось в 116 миллионов рублей. Часть мебели добавили из регионального Министерства образования: корпусную можно узнать по привычному дизайну с серыми и бежевыми фасадами и хромированными ручками, мягкую в коридорах — по покрытию из искусственной кожи.

В основе самой концепции школы — открытые пространства, которые можно использовать по-разному, и много естественного света

В основе самой концепции школы — открытые пространства, которые можно использовать по-разному, и много естественного света

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В крыле начальных классов учиться можно не только в кабинетах, но и в коридорах. И тут же отдыхать

В крыле начальных классов учиться можно не только в кабинетах, но и в коридорах. И тут же отдыхать

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В школе много зон отдыха с диванами и пуфами, по периметру атриума — стойки с высокими мягкими стульями, в крыле начальной школы — симпатичные мягкие «домики» и огромные шахматы.

Школа рассчитана на 825 учеников: 325 будут учиться в начальных классах, 500 — в старших. «Началка» занимает три этажа левого крыла здания, у детей здесь есть собственный гардероб. Старшие классы занимают все остальные помещения и весь четвертый этаж.

Окна тут специально спроектированы так, чтобы на подоконниках можно было сидеть. Правда, реализовать это можно не везде — правила безопасности строгие

Окна тут специально спроектированы так, чтобы на подоконниках можно было сидеть. Правда, реализовать это можно не везде — правила безопасности строгие

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С двух сторон атриума — «парадные» лестницы, за ним — два лифта. На каждом углу здания есть дополнительные необычные треугольные лестницы с окошками разного размера. Вообще всё здание пронизывает свет из множества окон, подоконники которых специально устроены так, чтобы на них можно было удобно сидеть.

В большом спортзале помимо привычных снарядов есть скалодром

В большом спортзале помимо привычных снарядов есть скалодром

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Зато в малом — стеклянный потолок. И в обоих на стенах — спортивные муралы

Зато в малом — стеклянный потолок. И в обоих на стенах — спортивные муралы

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В школе два спортзала. Малый в учебное время предназначен для учеников младших классов, в вечернее — для спортивных секций. Стены украшены не только мягкими плитами, но и муралами. Их автор — екатеринбургский дизайнер Алексей Северюхин, который раньше работал в «Бруснике». В большом зале, помимо привычных колец и сеток, оборудовали скалодром. На вопрос о возможных повреждениях Александр Уколов говорит, что краска на стенах — обычная, но в случае повреждений муралов застройщик готов помочь в их восстановлении.

Следить за играми в спортзалах можно из коридоров, окна которых выходят в оба

Следить за играми в спортзалах можно из коридоров, окна которых выходят в оба

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По периметру спортзалов наверху — окна. Коридор между залами на уровне второго этажа Александр Уколов называет самым замечательным местом в здании: здесь можно одновременно следить за играми в обоих спортзалах, при этом всё здание в этом месте освещается солнцем.

Спорт предусмотрен и на свежем воздухе тоже

Спорт предусмотрен и на свежем воздухе тоже

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Еще одна спортзона обустроена в школьном дворе: здесь есть стадион с искусственным покрытием и трибунами, зона с фитнес-тренажерами и длинная беговая дорожка с разметкой.

Эта школьная библиотека разбивает сразу все представления о библиотеке как скучном месте

Эта школьная библиотека разбивает сразу все представления о библиотеке как скучном месте

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Типовую библиотеку в новой школе превратили в медиакластер. В читальном зале можно спрятаться с книгой между стеллажами на одном из мягких кресел и диванов, а можно устраивать встречи и лекции за большим столом с огромным экраном. Здесь же расположена фотовидеостудия.

На светильники в классах получили отдельные сертификаты Роспотребнадзора — раньше такие в школах никогда не устанавливали

На светильники в классах получили отдельные сертификаты Роспотребнадзора — раньше такие в школах никогда не устанавливали

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Все классы проницаемые — от коридора их отделяют остекленные перегородки: так и в здании больше естественного света, и проще отследить, что происходит в классах. Но невозможно избавиться от ощущения, что всё это временно: консервативная команда преподавателей наверняка захочет или опустить шторы, или поставить шкафы.

Стеклянные перегородки между классом и коридором, конечно, могут отвлекать детей. Но будем честны: если школьник отвлекается, стены тут ни при чём

Стеклянные перегородки между классом и коридором, конечно, могут отвлекать детей. Но будем честны: если школьник отвлекается, стены тут ни при чём

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— Нет, я не собираюсь, — твердо заверила учитель биологии и химии Татьяна Колесникова и показывает одно из своих владений, кабинет биологии. — Тут еще не хватает скелета. Я думала, будет скелет, поставлю его вот так вот (изображает скелет возле стеклянной перегородки в коридор. — Прим. ред.) — а там «началка»! «Скеле-е-е-ет!» А старшеклассники на него шапки будут надевать.

Кабинет биологии тоже оборудован всем необходимым внутри...

Кабинет биологии тоже оборудован всем необходимым внутри...

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...и снаружи

...и снаружи

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Под окном кабинета биологии — школьный огород с теплицей (Татьяна Андреевна уже придумала поставить еще одну и выращивать в ней виноград), в небольшом прилегающем к классу помещении — гидропонная установка (сама по себе — тема для отдельного урока) и вертикальная система для выращивания растений. На этом фоне немного странно выглядят в классе искусственные цветы. «Не комильфо», — комментирует учительница и говорит, что обязательно их уберет.

В кабинете химии оборудование российское

В кабинете химии оборудование российское

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В кабинете физики всё готово для проведения опытов и экспериментов

В кабинете физики всё готово для проведения опытов и экспериментов

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Кабинет химии тоже оборудован всем необходимым: перед партами — учительская трибуна с демонстрационным оборудованием, за партами — зона для практических работ с мойками. Эти модули — российские, и они удобнее немецких, которые предусматривал застройщик, признала Татьяна Андреевна. В остальном же всё оборудование ей нравится — не хватает только витрины.

— Мы будем растить кристаллы — а куда их ставить? Им же надо зыркать на них! Витрину бы сделать.

— Не вопрос, вы говорите, мы сделаем, — соглашается Александр Уколов.

В школе можно шить

В школе можно шить

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Есть где готовить

Есть где готовить

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И практиковаться в робототехнике

И практиковаться в робототехнике

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Лаборантскую кабинет химии делит с кабинетом физики. «Маловата!» — говорит Татьяна Колесникова. Преподавать физику в новой школе будет Сергей Рюрикович Голубев, рассказала она. Он уже настроил метеостанцию, данные с которой можно будет отслеживать в реальном времени, и нашел фильмы для мобильного планетария. Правда, куда его установят, пока не решили.

В здании большая столовая, разделенная на зоны, с отдельным помещением с умывальниками: низкими — для малышей, повыше — для ребят постарше. Хотя питание школы сейчас заказывают в комбинатах питания, в школе есть возможность готовить обеды

В здании большая столовая, разделенная на зоны, с отдельным помещением с умывальниками: низкими — для малышей, повыше — для ребят постарше. Хотя питание школы сейчас заказывают в комбинатах питания, в школе есть возможность готовить обеды

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Санузлы здесь, конечно, тоже не чета тем, что периодически вызывают возмущение родителей и скандалы

Санузлы здесь, конечно, тоже не чета тем, что периодически вызывают возмущение родителей и скандалы

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На вопрос, разрешит ли она ученикам сидеть на подоконниках, Татьяна Андреевна говорит, что разрешила бы, и признаётся, что уже и сама на одном из них сфотографировалась.

— Это у меня уже пятая новостройка. И эта школа оснащена лучше, чем любая другая, — сказала она.

Проект был длительным и довольно дорогим, но сегодня типовые школы обходятся бюджету дороже, и в «Бруснике» считают, что за те же деньги можно строить нетиповые

Проект был длительным и довольно дорогим, но сегодня типовые школы обходятся бюджету дороже, и в «Бруснике» считают, что за те же деньги можно строить нетиповые

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Над школой «Брусника» работала около 4 лет. По словам Александра Уколова, проект оказался непростым и дорогим. Проектирование и концептуальные проработки обошлись в 80 миллионов рублей, убыток для застройщика по строительно-монтажным работам составил 150 миллионов: смета была фиксированной, но за годы строительства рынок сильно «тряхнуло». Проект в процессе правили, а на каждый этап строительства заключали новый госконтракт — всего их было три. Бюджету школа обошлась в 1,2 миллиарда рублей, но сегодня, заметил директор подрядчика, типовые школы отыгрывают дороже.

В микрорайоне «Европейский берег» есть еще один участок для школы, но какой она будет и кто ее построит, пока не определено

В микрорайоне «Европейский берег» есть еще один участок для школы, но какой она будет и кто ее построит, пока не определено

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Завершить строительство компания рассчитывала в октябре 2022 года. К этому моменту жители «Европейского берега» уже устраивали митинги и пикеты — проблема нехватки мест в существующей школе встала очень остро. На директора единственной школы поблизости от разросшегося микрорайона даже подавали в суд из-за слишком большого числа учеников — жители тогда выступили в ее защиту.

Из-за задержки сдачи школы прокуратура обратилась с иском в суд — 19 мая будет уже третье заседание по делу.

— Мы должны были школу сдать 30 октября, по ряду причин произошла задержка — где-то поставка оборудования сдвинулась, потому что много европейского, где-то проект приходилось поправлять. Это форс-мажор, но для прокуратуры всё равно есть буква закона, — объяснил Александр Уколов. — Там грозит штраф, очень большой — соизмеримый с нашими вложениями. А школа получилась одна из лучших в России, это знаковый объект, куда будут приезжать, который будут показывать, будут гордиться не один год еще.

В принципе, уже в некотором смысле гордятся. Например, новая школа стала одной из причин для местных активистов, чтобы саботировать появление в микрорайоне «Европейский берег» троллейбуса: по их мнению, в школу будут привозить детей «по статусу» на автомобилях и для троллейбусов просто не хватит места. Александр Уколов в этом сомневается: слишком много в микрорайоне своих детей.

В Новосибирске это пока первая реализованная нетиповая муниципальная школа, но в ближайшие годы появится еще одна — ее разработал для микрорайона «Ясный берег» его застройщик, компания «Аква Сити».

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