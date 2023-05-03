Первая нетиповая: в «Евробереге» открыли долгожданную школу за 1,2 миллиарда — с атриумом вместо актового зала

3 мая в «Европейском береге» открыли новую школу — ее жители разросшегося микрорайона ждали несколько лет. Школу спроектировали специально для него архитекторы из Нидерландов, придумав ее не такой, как везде: нетиповой формы и планировки, с необычными лестницами, спортзалами и стеклянной крышей в атриуме вместо актового зала. Уже с мая здесь учатся младшие классы, а с сентября ждут всех остальных учеников. Журналист НГС проникла в здание до его открытия и узнала, что необычного ждет школьников в классах и как устроена школа нового типа.
В последние дни апреля на территории нового кирпичного здания школы с необычными углами на улице Владимира Заровного, 220 еще трудились рабочие: укладывали газон, добавляли мульчу под кусты и деревья, устанавливали фонари.
Школа окружена высоким, но проницаемым деревянным забором, калитка закрыта: попасть не только в здание, но и на его территорию можно по ключ-карте или по звонку на пост охраны. Внутри, чтобы пройти через турникеты без ключ-карты, нужно записаться в журнал.
Перед турникетами обустроена зона ожидания для родителей с мягкими пуфами и стол, за которым, по всей видимости, принимают заявления о приеме в новую школу. Справа, за постом охраны, — туалеты для посетителей.
Сами турникеты разделены: от входа налево — крыло для начальных классов, прямо — для старших. Но главная особенность школы — огромный атриум с лестницей-трибуной под стеклянной крышей — для них общая.
Атриум придумали как замену актовому залу, при этом он, вероятно, станет главным «тусовочным» местом для школьников. В просторном складе под трибуной можно хранить стулья, для самой трибуны предусмотрены мягкие сиденья, которые можно доставать и убирать при необходимости. Будут ли они в свободном доступе школьников, пока не понятно.
Гнутые балки из клееного бруса для атриума изготовили в Новосибирске, на них монтировали немецкую алюминиевую подсистему Shuko и стеклопакеты с топинговым покрытием, которое защищает от ультрафиолета и холода.
— Мы с атриумом уже пережили полностью одну зиму: была пара протечек, мы их устранили, но это больше технологические протечки были, потому что конструкция еще была неустойчивая, — рассказал Александр Уколов, директор компании «Брусника. Организатор строительства», которая выступала подрядчиком школы. — Снег сходит сам при первом солнышке: зима была снежная, мы переживали, что снега много будет, но крышу чистить не нужно.
От атриума стеклянной перегородкой и стеклянными же дверями отделен музыкальный класс. По задумке авторов проекта, из него легко можно будет выносить инструменты (даже рояль) прямо на сцену для концертов. Внутри музыкального класса — мягкие пуфики и всё необходимое для того, чтобы начать репетицию прямо сейчас.
Из музыкального класса можно через проходы (один — для учеников, другой — для учителей) пройти в танцевальный со станком и зеркальной стеной. В обоих классах дополнительно установлена шумоизоляция, поверх — декоративные деревянные панели.
Всю мебель, инструменты, оборудование для школы закупила «Брусника» — это обошлось в 116 миллионов рублей. Часть мебели добавили из регионального Министерства образования: корпусную можно узнать по привычному дизайну с серыми и бежевыми фасадами и хромированными ручками, мягкую в коридорах — по покрытию из искусственной кожи.
В школе много зон отдыха с диванами и пуфами, по периметру атриума — стойки с высокими мягкими стульями, в крыле начальной школы — симпатичные мягкие «домики» и огромные шахматы.
Школа рассчитана на 825 учеников: 325 будут учиться в начальных классах, 500 — в старших. «Началка» занимает три этажа левого крыла здания, у детей здесь есть собственный гардероб. Старшие классы занимают все остальные помещения и весь четвертый этаж.
С двух сторон атриума — «парадные» лестницы, за ним — два лифта. На каждом углу здания есть дополнительные необычные треугольные лестницы с окошками разного размера. Вообще всё здание пронизывает свет из множества окон, подоконники которых специально устроены так, чтобы на них можно было удобно сидеть.
В школе два спортзала. Малый в учебное время предназначен для учеников младших классов, в вечернее — для спортивных секций. Стены украшены не только мягкими плитами, но и муралами. Их автор — екатеринбургский дизайнер Алексей Северюхин, который раньше работал в «Бруснике». В большом зале, помимо привычных колец и сеток, оборудовали скалодром. На вопрос о возможных повреждениях Александр Уколов говорит, что краска на стенах — обычная, но в случае повреждений муралов застройщик готов помочь в их восстановлении.
По периметру спортзалов наверху — окна. Коридор между залами на уровне второго этажа Александр Уколов называет самым замечательным местом в здании: здесь можно одновременно следить за играми в обоих спортзалах, при этом всё здание в этом месте освещается солнцем.
Еще одна спортзона обустроена в школьном дворе: здесь есть стадион с искусственным покрытием и трибунами, зона с фитнес-тренажерами и длинная беговая дорожка с разметкой.
Типовую библиотеку в новой школе превратили в медиакластер. В читальном зале можно спрятаться с книгой между стеллажами на одном из мягких кресел и диванов, а можно устраивать встречи и лекции за большим столом с огромным экраном. Здесь же расположена фотовидеостудия.
Все классы проницаемые — от коридора их отделяют остекленные перегородки: так и в здании больше естественного света, и проще отследить, что происходит в классах. Но невозможно избавиться от ощущения, что всё это временно: консервативная команда преподавателей наверняка захочет или опустить шторы, или поставить шкафы.
— Нет, я не собираюсь, — твердо заверила учитель биологии и химии Татьяна Колесникова и показывает одно из своих владений, кабинет биологии. — Тут еще не хватает скелета. Я думала, будет скелет, поставлю его вот так вот (изображает скелет возле стеклянной перегородки в коридор. — Прим. ред.) — а там «началка»! «Скеле-е-е-ет!» А старшеклассники на него шапки будут надевать.
Под окном кабинета биологии — школьный огород с теплицей (Татьяна Андреевна уже придумала поставить еще одну и выращивать в ней виноград), в небольшом прилегающем к классу помещении — гидропонная установка (сама по себе — тема для отдельного урока) и вертикальная система для выращивания растений. На этом фоне немного странно выглядят в классе искусственные цветы. «Не комильфо», — комментирует учительница и говорит, что обязательно их уберет.
Кабинет химии тоже оборудован всем необходимым: перед партами — учительская трибуна с демонстрационным оборудованием, за партами — зона для практических работ с мойками. Эти модули — российские, и они удобнее немецких, которые предусматривал застройщик, признала Татьяна Андреевна. В остальном же всё оборудование ей нравится — не хватает только витрины.
— Мы будем растить кристаллы — а куда их ставить? Им же надо зыркать на них! Витрину бы сделать.
— Не вопрос, вы говорите, мы сделаем, — соглашается Александр Уколов.
Лаборантскую кабинет химии делит с кабинетом физики. «Маловата!» — говорит Татьяна Колесникова. Преподавать физику в новой школе будет Сергей Рюрикович Голубев, рассказала она. Он уже настроил метеостанцию, данные с которой можно будет отслеживать в реальном времени, и нашел фильмы для мобильного планетария. Правда, куда его установят, пока не решили.
На вопрос, разрешит ли она ученикам сидеть на подоконниках, Татьяна Андреевна говорит, что разрешила бы, и признаётся, что уже и сама на одном из них сфотографировалась.
— Это у меня уже пятая новостройка. И эта школа оснащена лучше, чем любая другая, — сказала она.
Над школой «Брусника» работала около 4 лет. По словам Александра Уколова, проект оказался непростым и дорогим. Проектирование и концептуальные проработки обошлись в 80 миллионов рублей, убыток для застройщика по строительно-монтажным работам составил 150 миллионов: смета была фиксированной, но за годы строительства рынок сильно «тряхнуло». Проект в процессе правили, а на каждый этап строительства заключали новый госконтракт — всего их было три. Бюджету школа обошлась в 1,2 миллиарда рублей, но сегодня, заметил директор подрядчика, типовые школы отыгрывают дороже.
Завершить строительство компания рассчитывала в октябре 2022 года. К этому моменту жители «Европейского берега» уже устраивали митинги и пикеты — проблема нехватки мест в существующей школе встала очень остро. На директора единственной школы поблизости от разросшегося микрорайона даже подавали в суд из-за слишком большого числа учеников — жители тогда выступили в ее защиту.
Из-за задержки сдачи школы прокуратура обратилась с иском в суд —
— Мы должны были школу сдать
В принципе, уже в некотором смысле гордятся. Например, новая школа стала одной из причин для местных активистов, чтобы саботировать появление в микрорайоне «Европейский берег» троллейбуса: по их мнению, в школу будут привозить детей «по статусу» на автомобилях и для троллейбусов просто не хватит места. Александр Уколов в этом сомневается: слишком много в микрорайоне своих детей.
В Новосибирске это пока первая реализованная нетиповая муниципальная школа, но в ближайшие годы появится еще одна — ее разработал для микрорайона «Ясный берег» его застройщик, компания «Аква Сити».