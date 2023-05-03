Первая нетиповая: в «Евробереге» открыли долгожданную школу за 1,2 миллиарда — с атриумом вместо актового зала

Из музыкального класса можно через проходы (один — для учеников, другой — для учителей) пройти в танцевальный со станком и зеркальной стеной. В обоих классах дополнительно установлена шумоизоляция, поверх — декоративные деревянные панели.



Всю мебель, инструменты, оборудование для школы закупила «Брусника» — это обошлось в 116 миллионов рублей. Часть мебели добавили из регионального Министерства образования: корпусную можно узнать по привычному дизайну с серыми и бежевыми фасадами и хромированными ручками, мягкую в коридорах — по покрытию из искусственной кожи.

