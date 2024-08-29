Озеро возле «Локомотив-Арены» благоустроят в ближайшие годы — для разработки концепции думают пригласить китайцев

Займется озером компания «Брусника», это одно из условий договора КРТ Источник: Vitaliy_Susanin NSK / 2ГИС











В Новосибирске благоустроят озеро Верховое возле «Локомотив-Арены» по программе комплексного развития территории (КРТ) в ближайшие два года. Об этом сообщает «РБК.Новосибирск».

По данным издания, на «Днях архитектуры» руководитель земельного банка «Брусники» в Новосибирске Борис Зырянов объяснил, что работы по благоустройству озера и береговой линии запланированы на 2025–2026 годы.

Для разработки концепции набережной и озера планируют заключить договор с китайским архитектурным бюро. Такой выбор обуславливают тем, что в стране есть эксперты, которые знают, как работать со сложным ландшафтом и водными объектами. Застройщик сначала хочет обустроить водный объект, после заняться жильем.

Сам участок под КРТ компания Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» (входит в ГК «Брусника») купила на торгах в прошлом месяце. Стоимость земли в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска подняли со 121,4 миллиона рублей до 3,1 миллиарда рублей — в 26 раз.

— Превышение итоговой цены аукциона над начальной составило 3 миллиарда рублей, по этому параметру аукцион занял третье место в России по стоимости права на заключение договора КРТ. Мастер-план развития территории будет подготовлен до середины октября, — цитирует Бориса Зырянова РБК.

По условиям КРТ застройщик должен будет освоить территорию площадью в 6,8 гектара и благоустроить озеро. Завершать все строительство на площадке необходимо до 2032 года. «Брусника» до 31 декабря 2026 года выкупит у собственников жилье и снесет более 50 объектов.

Год назад для участка уже нашли застройщика, аукцион выиграла компания «Комфорт», но с результатами не согласился один из претендентов — группа «Расцветай». Заместитель мэра Алексей Кондратьев объяснял, что в соответствии с законодательством, есть требования к пакету документов, который сдается на участие в аукционе. Заявки двух организаций — «Расцветая» и «Академ-Мета» — отклонили.

Между тем к проведению торгов претензии были и у прокуратуры — ведомство вынесло представление мэру Новосибирска. УФАС после жалобы застройщика «Акация на Ватутина», который входит в ГК «Расцветай», отменило итоги аукциона.