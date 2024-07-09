Реновация и благоустройство: застройщик раскрыл планы на землю у «Локомотив-Арены»

Там хотят построить более 150 квадратных метров недвижимости Источник: Анна Скок/NGS.RU











В Новосибирске рассказали о планах по развитию территории вблизи центра волейбола «Локомотив-Арена», которую продали на торгах более чем за 3 миллиарда рублей одному из застройщиков — ГК «Брусника». Как сообщили НГС в пресс-службе компании, там хотят построить более 150 квадратных метров недвижимости по комплексному развитию территории (КРТ).



Речь идет об участках в границах Ипподромской и Фрунзе и Журинского спуска в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска. КРТ предусматривает реновацию территории площадью 6,8 гектара и благоустройство озера. Завершить освоение площадки планируется до 2032 года.



— По условиям КРТ «Брусника» до 31 декабря 2026 года выкупит у собственников и снесет более 50 объектов недвижимости, в основном это частные дома, — объяснили в компании. — В 2025- 2026 годах компания планирует провести расчистку и благоустройство обводненного карьера и прилегающей территории. Параллельно начнется строительство.



Большую сумму предложила компания «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург», которая входит в ГК «Брусника». По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» образовано в 2013 году. Конечным владельцем указан Алексей Круковский. На конец 2023 года, выручка компании составила 991,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 88,8 миллиона рублей.



Начальная цена лота достигала 121,5 миллиона рублей, но во время торгов ее подняли почти в 26 раз — до 3,1 миллиарда рублей. Директор «Брусники» в Новосибирске Михаил Ансимов заявил, что эта земля — знаковая и ценная для города территория.



— Её переосмысление требует тщательной, выверенной, скрупулёзной работы над мастер-планом. В его основу мы заложим несколько принципов: связанность, контекстуальность, интеграцию урбанистического и природного ландшафтов, развитие инфраструктур, — уточнил Михаил Ансимов.



О том, что ГК «Брусника» стала покупателем земли у «Локомотив-Арены», стало известно 9 июля. Участие в торгах принимали восемь застройщиков.

