Торговец лесом и просветленный нумеролог: кто возмутил новосибирцев оригинальной парковкой на этой неделе

Вы думали, тротуар для пешеходов? На самом деле — это отличное парковочное местечко Источник: читатели НГС











Найти парковку в Новосибирске — дело непростое, особенно если речь не идет о торговом центре или новом ЖК, где места для автомобилей во дворе были запланированы изначально. Но из этого точно не следует, что водители могут оставлять машины на пешеходных тротуарах. На этой неделе читатели НГС прислали в редакцию целую коллекцию фото машин, хозяева которых при парковке точно думали только о себе, и ни о ком больше.

Сверкающая новизной Toyota Highlander приехала на улицу Татьяны Снежиной нарушать ПДД прямиком из Омска. Владелец, похоже, решил, что в гостях можно не стесняться, и спокойно перекрыл своим авто тротуар, оставив пешеходам проезжую часть.

На улице Татьяны Снежиной парковаться сложно, но это не повод оставлять машину на узеньком тротуаре Источник: читательница НГС Елизавета











НГС выяснил, что владелец кроссовера Евгений К. занимался бизнесом, связанным с грузовым автотранспортом, на сегодняшний день все его компании уже ликвидированы. Но это не означает, что он остался без средств на дорогие авто: супруга мужчины владеет компанией, которая также зарабатывает на грузоперевозках и торговле, а самого его в телефонных книгах, по данным сервиса Get.Contact записывают как «Евгений Ломбард».

Дама с собачкой обходит Mazda с философским спокойствием: тротуары на Богдашке широкие, хватит и для троих автохамов Источник: читатель НГС











Еще один бывший бизнесмен очень похожим образом припарковался возле дома №33 на улице Учительской.

— Почему бы и нет? — риторически спросил приславший фото читатель.

Темно-вишневой Mazda, которую так нахально бросили прямо на троутаре, владеет 57-летний Игорь В. Куда он так торопился, что не смог выбрать парковочное место получше, не ясно.

Вот такой обзор на машину открывается пешеходам Источник: читательница НГС Юлия











На улице Сибирской пешеходов едва не довела до белого каления старенькая Toyota Vista, заехавшая на тротуар. Обойти ее, конечно, можно, но либо по проезжей части, либо по лесенке, и то, рискуя испачкаться.

Машина застрахована на имя некоей Жанны Н. Женщина, судя по ее социальным сетям, увлекается парапсихологией и нумерологией, интересуется родовыми поместьями, йогой и подписана на многочисленных гуру, помогающих обрести просветление.

Автомобиль влез на пешеходную часть дороги всем капотом и передними колесами Источник: читательница НГС Юлия











В тегах сервиса Get.Contact ее записывают, в том числе, как Жанна Нумеролог. Помогают ли автолюбительнице ее необычные навыки избегать штрафов за неправильную парковку, большой вопрос.

На тротуаре у садика вольготно устроились сразу две недешевые иномарки: Mercedes и Subaru Источник: Читатель НГС











Завершает подборку эффектное фото с Чистой Слободы. Автора снимка раньше уже фиксировал возле детского сада №84 черный Mercedes S класса, который не только перекрывает пешеходам дорогу, но и деликатно прикрывает госномер бумажкой. Теперь у владельца дорогого авто появился приятель, который оставляет рядом свою красавицу Subaru Legacy.

Владелец Mercedes прячет номера, его товарищ-автохам вообще ничего не стесняется Источник: читатель НГС

Машина зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Алексея Ш. Основной его вид деятельности — торговля через интернет. Кроме того, он продает лесоматериалы оптом.