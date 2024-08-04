«Наглость хуже воровства»: машина мэрии перегородила полосу на Ленина — новосибирцы в гневе обрушились на чиновников

Машина уткнулась в парковочное место, а ее задняя часть перекрыла движение по целой полосе Источник: читатель НГС











Корявая парковка может разозлить не только пешеходов, но и водителей. Бывает, что машина занимает два парковочных места вместо одного, а бывает, тормозит движение по полосе движения. Как правило, гнев автомобилистов усиливается, если на авто нарушителя стоят непростые номера. Павел Тиунов собрал очередную подборку автохамов прошлой недели и рассекретил некоторых из них.

Номера ООО154, установленные на «Газели», говорят о том, что машина из гаража мэрии Источник: читатель НГС











На минувшей рабочей неделе автомобилисты привычно стояли в пробке на улице Ленина. Каково же было их удивление, когда оказалось, что один из заторов возник по причине неаккуратной парковки. Водитель «Газели» вместо того, чтобы хотя бы попытаться поставить машину параллельно тротуару, просто воткнул капот в место для стоянки, а задней частью перекрыл движение по полосе. Как раз напротив Центра управления городским автоэлектротранспортом.

— Наглость хуже воровства. Как же достали эти чиновники и водители их! — негодует автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на юрлицо — муниципальное «Хозяйственное управление». Учреждение занимается материально-техническим оснащением муниципальных подразделений.

Езда по тротуару у этого водителя в порядке вещей Источник: читатель НГС











Водитель Volkswagen Touareg решил не искать парковочное место в районе дома на улице Дуси Ковальчук, 77а и просто заехал на тротуар, где, по его мнению, слишком много места для пешеходов.

— Он спокойно перевалил через поребрик под недоуменные взгляды людей на «зебре», — написал автор фото.

Несмотря на то что за рулем, по всей видимости, был мужчина, автомобиль зарегистрирован на 43-летнюю Татьяну Витальевну Е. Женщина в прошлом предпринимательница — у нее было ИП, которое занималось розничной торговлей.

Парковка на повороте запрещена! Источник: читатель НГС











(Не)любимый нашими читателями перекресток Ленина и Советской. Массивный черный Range Rover припаркован на повороте так, будто это не внушительный внедорожник, а незаметная малолитражка. Нехорошо.

— Чтобы повернуть, я должен объехать джип. Почему? Где ГАИ? — задался вопросами автор снимка.

Машина зарегистрирована на 33-летнего Михаила Андреевича К. Раньше он владел и руководил небольшой строительной компанией, сегодня через ИП занимается арендой и управлением недвижимостью.

Движение по школьному двору запрещено всем или избранным можно? Источник: читатель НГС











Фото сделано у входа в школу № 186 на улице Бориса Богаткова, 189. Водитель припарковал автомобиль у крыльца, очевидно, перед этим проехав по школьному двору.

— Завуч школы № 186 забыла правила дорожного движения, — рассекретил водителя автор фото.

Ввиду того, что номера на фото не видно, подтвердить владельца машины НГС не удалось.

Отсутствие травы на газоне не означает, что на нем можно парковаться Источник: читатель НГС











Еще один нарушитель завелся у школы № 17 на улице Кропоткина. По словам автора фото, водитель регулярно оставляет машину на месте, которое когда-то было газоном. Возможно, из-за таких автохамов он и исчез.

Установить владельца авто также не удалось.

В прошлый раз мы рассекретили владельцев дорогих авто, которые устроили стоянку на тротуаре на Красном проспекте.