НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

ю-з.

 739мм 91%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83
Отпуск в Мьянме
Новосибирск ведет соцсети
На Lexus сбил двух детей
Где учатся отличники
Новосибирцы про 100 дней мэра
Плохое зрение — бич 21 века
Газанул на красный
Разоблачили мифы об имплантах
Выжить на 200 рублей в день
НГС в Telegram
Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Наглость хуже воровства»: машина мэрии перегородила полосу на Ленина — новосибирцы в гневе обрушились на чиновников

«Наглость хуже воровства»: машина мэрии перегородила полосу на Ленина — новосибирцы в гневе обрушились на чиновников

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

428
1 комментарий
Машина уткнулась в парковочное место, а ее задняя часть перекрыла движение по целой полосе

Корявая парковка может разозлить не только пешеходов, но и водителей. Бывает, что машина занимает два парковочных места вместо одного, а бывает, тормозит движение по полосе движения. Как правило, гнев автомобилистов усиливается, если на авто нарушителя стоят непростые номера. Павел Тиунов собрал очередную подборку автохамов прошлой недели и рассекретил некоторых из них.

Номера ООО154, установленные на «Газели», говорят о том, что машина из гаража мэрии

На минувшей рабочей неделе автомобилисты привычно стояли в пробке на улице Ленина. Каково же было их удивление, когда оказалось, что один из заторов возник по причине неаккуратной парковки. Водитель «Газели» вместо того, чтобы хотя бы попытаться поставить машину параллельно тротуару, просто воткнул капот в место для стоянки, а задней частью перекрыл движение по полосе. Как раз напротив Центра управления городским автоэлектротранспортом.

— Наглость хуже воровства. Как же достали эти чиновники и водители их! — негодует автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на юрлицо — муниципальное «Хозяйственное управление». Учреждение занимается материально-техническим оснащением муниципальных подразделений.

Езда по тротуару у этого водителя в порядке вещей

Водитель Volkswagen Touareg решил не искать парковочное место в районе дома на улице Дуси Ковальчук, 77а и просто заехал на тротуар, где, по его мнению, слишком много места для пешеходов.

— Он спокойно перевалил через поребрик под недоуменные взгляды людей на «зебре», — написал автор фото.

Несмотря на то что за рулем, по всей видимости, был мужчина, автомобиль зарегистрирован на 43-летнюю Татьяну Витальевну Е. Женщина в прошлом предпринимательница — у нее было ИП, которое занималось розничной торговлей.

Парковка на повороте запрещена!

(Не)любимый нашими читателями перекресток Ленина и Советской. Массивный черный Range Rover припаркован на повороте так, будто это не внушительный внедорожник, а незаметная малолитражка. Нехорошо.

— Чтобы повернуть, я должен объехать джип. Почему? Где ГАИ? — задался вопросами автор снимка.

Машина зарегистрирована на 33-летнего Михаила Андреевича К. Раньше он владел и руководил небольшой строительной компанией, сегодня через ИП занимается арендой и управлением недвижимостью.

Движение по школьному двору запрещено всем или избранным можно?

Фото сделано у входа в школу № 186 на улице Бориса Богаткова, 189. Водитель припарковал автомобиль у крыльца, очевидно, перед этим проехав по школьному двору.

— Завуч школы № 186 забыла правила дорожного движения, — рассекретил водителя автор фото.

Ввиду того, что номера на фото не видно, подтвердить владельца машины НГС не удалось.

Отсутствие травы на газоне не означает, что на нем можно парковаться

Еще один нарушитель завелся у школы № 17 на улице Кропоткина. По словам автора фото, водитель регулярно оставляет машину на месте, которое когда-то было газоном. Возможно, из-за таких автохамов он и исчез.

Установить владельца авто также не удалось.

В прошлый раз мы рассекретили владельцев дорогих авто, которые устроили стоянку на тротуаре на Красном проспекте.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Автохамы Автохам Автохамка Автохамство Нарушение правил парковки Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 августа 2024, 08:03
Большинство людей думают, что царь хороший, а бояре плохие. Не способны провести связь между царем и неудобным ОТ или хамах на дорогах.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,32

Nichka-Nochka,36

Никита,33

Оля,42

dG625afs@,66

Галина,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление