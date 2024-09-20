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Криминал «Отпуск в Турции»: девушку из Новосибирска заподозрили в мошенничестве на путевках

«Отпуск в Турции»: девушку из Новосибирска заподозрили в мошенничестве на путевках

За ней отправились силовики из Якутии

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3 комментария

Полицейские возбудили уголовное дело

В Новосибирск направили полицейских из Якутии. Силовики возбудили дело о мошенничестве на турпутевках — подозреваемой оказалась 22-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Выяснилось, что в начале августа в отдел полиции обратилась жительница Якутии, которая сообщила, что решила купить тур и провести отпуск в Турции. Она советовалась со знакомыми по поводу турагентств, и вскоре родственник направил приглашение в мессенджер одной из фирм. Он заявил, что как-то общался с менеджерами агентства.

— Без никаких сомнений якутянка написала в группу о своем желании приобрести тур и ей ответили, что скоро с ней свяжется менеджер. Звонок от менеджера не заставил себя ждать, и отпускница обсудила условия покупки тура с приятной девушкой-менеджером, — сообщили полицейские.

Менеджер отправила ей подписанный агентством договор, а также объяснила, что женщине нужно внести предоплату для бронирования. Клиентка направила на счет более 50 тысяч рублей — остаток было необходимо внести через некоторое время, и только тогда получить ваучер и авиабилеты.

Позже менеджер вновь связалась с женщиной, но уже с другого номера, — она попросила перевести остаток по стоимости на счет с нового номера. Клиентка выполнила условия договора, а девушка исчезла, сообщают полицейские.

— В результате этих действий наша землячка потеряла свыше 170 000 рублей и не смогла реализовать свою мечту о поездке, — уточнили в ведомстве.

По заявлению сибирячки полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В результате силовики нашли совпадения по номеру мошенника — выяснилось, что с последнего телефона менеджера связывались с потерпевшими из других регионов.

— Также оперативники установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 22-летняя жительница Новосибирской области, — сообщили в полиции.

Девушка, по данным сотрудников, какое-то время работала в турагентстве, куда обратилась жительница Якутии. Силовики не исключают причастность подозреваемой к мошенничеству в отношении других жителей республики.

В середине сентября стало известно, что в особо крупном мошенничестве заподозрили депутата из Новосибирской области. По данным СК, он мог похитить более 2 миллионов рублей.

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Мошенничество Новосибирская область полиция Турагентство Турция
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Комментарии
3
Zemb
8 минут
теперь 22 летняя жительница, поедет на курорты Якутии отмечать свои последующие 5-6 дней рождений.
Гость
19 минут
Кто же с девушками дела имеет?
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