«Отпуск в Турции»: девушку из Новосибирска заподозрили в мошенничестве на путевках

Полицейские возбудили уголовное дело Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск направили полицейских из Якутии. Силовики возбудили дело о мошенничестве на турпутевках — подозреваемой оказалась 22-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Выяснилось, что в начале августа в отдел полиции обратилась жительница Якутии, которая сообщила, что решила купить тур и провести отпуск в Турции. Она советовалась со знакомыми по поводу турагентств, и вскоре родственник направил приглашение в мессенджер одной из фирм. Он заявил, что как-то общался с менеджерами агентства.

— Без никаких сомнений якутянка написала в группу о своем желании приобрести тур и ей ответили, что скоро с ней свяжется менеджер. Звонок от менеджера не заставил себя ждать, и отпускница обсудила условия покупки тура с приятной девушкой-менеджером, — сообщили полицейские.

Менеджер отправила ей подписанный агентством договор, а также объяснила, что женщине нужно внести предоплату для бронирования. Клиентка направила на счет более 50 тысяч рублей — остаток было необходимо внести через некоторое время, и только тогда получить ваучер и авиабилеты.

Позже менеджер вновь связалась с женщиной, но уже с другого номера, — она попросила перевести остаток по стоимости на счет с нового номера. Клиентка выполнила условия договора, а девушка исчезла, сообщают полицейские.

— В результате этих действий наша землячка потеряла свыше 170 000 рублей и не смогла реализовать свою мечту о поездке, — уточнили в ведомстве.

По заявлению сибирячки полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В результате силовики нашли совпадения по номеру мошенника — выяснилось, что с последнего телефона менеджера связывались с потерпевшими из других регионов.

— Также оперативники установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 22-летняя жительница Новосибирской области, — сообщили в полиции.

Девушка, по данным сотрудников, какое-то время работала в турагентстве, куда обратилась жительница Якутии. Силовики не исключают причастность подозреваемой к мошенничеству в отношении других жителей республики.