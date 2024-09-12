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Бердский депутат попал под домашний арест

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Криминал Бердский депутат попал под домашний арест — силовики заподозрили его в особо крупном мошенничестве

Бердский депутат попал под домашний арест — силовики заподозрили его в особо крупном мошенничестве

Меру пресечения Григорию Шикареву избрали в Бердске

975
6 комментариев

Сибиряка отправили под домашний арест

В Новосибирской области депутата Григория Шикарева заподозрили в особо крупном мошенничестве. Речь идет о члене советов депутатов Бердска— он, по данным СК, мог похитить более 2 миллионов рублей.

Об этом сообщили в Бердском городском суде в четверг, 12 сентября.

— В Бердский городской суд Новосибирской области поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Совета депутатов города Бердска пятого созыва по избирательному округу № 13 Григория Шикарева, — сказано в сообщении.

Народного избранника подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным регионального управления СК, он похитил 2 973 092 рубля.

В четверг, 12 сентября, суд избрал меру пресечения в отношении депутата. Ему назначили домашний арест до 27 октября этого года — 1 месяц и 16 дней.

На странице Григория Шикарева во «ВКонтакте» сказано, что последний раз он заходил в соцсеть два дня назад.

Григорий Шикарев выиграл выборы депутата по бердскому избирательному округу №13 в конце прошлого года. На тот момент он занимал должность замдиректора по общим вопросам ООО «Спецтех».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецтех» образовали в 2018 году в Бердске, учредитель компании — Григорий Шикарев. Он числится участником 8 огранизаций, в том числе ООО «Сибирский напиток» и ТСН «На речной».

В горсовете Бердска комментарий редакции НГС дать затруднились.

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Домашний арест Бердск Депутат Уголовное дело Мошенничество
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Комментарии
8
Живущий в Сибири
12 сентября 2024, 17:22
Слуга народа -- и мошенник?! Ай-яй-яй! Да как ему только не стыдно! :)))
Татьяна 53
12 сентября 2024, 17:21
Не жалко
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