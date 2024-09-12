Бердский депутат попал под домашний арест — силовики заподозрили его в особо крупном мошенничестве

Сибиряка отправили под домашний арест Источник: berdsk.nso.ru, yandex.ru











В Новосибирской области депутата Григория Шикарева заподозрили в особо крупном мошенничестве. Речь идет о члене советов депутатов Бердска— он, по данным СК, мог похитить более 2 миллионов рублей.

Об этом сообщили в Бердском городском суде в четверг, 12 сентября.

— В Бердский городской суд Новосибирской области поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата Совета депутатов города Бердска пятого созыва по избирательному округу № 13 Григория Шикарева, — сказано в сообщении.

Народного избранника подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным регионального управления СК, он похитил 2 973 092 рубля.

В четверг, 12 сентября, суд избрал меру пресечения в отношении депутата. Ему назначили домашний арест до 27 октября этого года — 1 месяц и 16 дней.

На странице Григория Шикарева во «ВКонтакте» сказано, что последний раз он заходил в соцсеть два дня назад.

Григорий Шикарев выиграл выборы депутата по бердскому избирательному округу №13 в конце прошлого года. На тот момент он занимал должность замдиректора по общим вопросам ООО «Спецтех».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Спецтех» образовали в 2018 году в Бердске, учредитель компании — Григорий Шикарев. Он числится участником 8 огранизаций, в том числе ООО «Сибирский напиток» и ТСН «На речной».