В крайнем случае — в прокуратуру: что делать, если тепло и горячую воду не подключают вовремя

В часть новосибирских домов уже подали тепло Источник: Илья Бархатов / 74.RU











В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Иногда дома не подключают вовремя или в них не сразу запускают тепло на полную мощность — такое происходило в прошлом году. Еще одна проблема, с которой новосибирцы сталкиваются даже в начале осени с приходом холодов, — отсутствие в доме горячей воды. Поэтому НГС подготовил инструкцию о том, в течение какого срока допустимо отсутствие отопления и воды, и что делать, если их нет вовремя.

Отопление

Подключать жилые дома к теплу в Новосибирске начали 18 сентября. Работы проведут в четыре этапа, на каждый потребуется три дня. Этапы можно посмотреть на карточках НГС.

Если отопление не поступает в дома вовремя, жильцам нужно позвонить в Единую диспетчерскую службу по телефону 051 и узнать, из-за чего произошла задержка. Также нужно учитывать, что управляющая компания должна предупреждать собственников жилья о понижении температуры отопления или горячей воды.

— В течение суток с момента обнаружения некачественной услуги исполнитель коммунальных услуг должен информировать собственников о том, из-за чего услуга предоставляется некачественно и сколько это продлится. Это касается и отопления, и горячего водоснабжения, — объяснила Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики.

На карте — этапы подключения домов к теплу Источник: СГК

Если отопление не поступило в дом вовремя, а получить информацию от управляющей компании или ТСЖ не получается, то можно позвонить в колл-центр «Новосибирской теплосетевой компании» по номеру 8-383-289-01-45.

— Если причина недостаточного теплоснабжения будет на нашей стороне, безусловно, будем разбираться в ситуации и принимать меры. На первом этапе отопительного сезона нередко требуется регулирование режимов подачи тепла. Стараемся делать это максимально оперативно, — отметили в пресс-службе СГК.

В компании добавили, что важно, чтобы дома были готовы к приему тепла. Для этого нужно провести гидравлические испытания внутридомовых систем, отрегулировать дроссельные устройства в тепловом узле дома, проверить исправность регуляторов и другие мероприятия. В мае потребителям выдавали письменные рекомендации для подготовки к отопительному сезону. В конце лета сотрудники СГК проверяли готовность оборудования и указывали, что необходимо доработать.

Нормативная температура воздуха в квартирах составляет +20 градусов, в угловых комнатах — +22 градуса. По ночам допустимо понижение на три градуса. Если в квартире температура опускается ниже, то нужно обратиться в УК, чтобы специалисты составили акт о нарушении качества услуги — на его основании можно получить перерасчет.

Горячая вода

Согласно нормативам, горячая вода может отсутствовать в квартире максимум 8 часов за месяц (суммарно), единовременное отключение не должно превышать 4 часа. При аварии на тупиковой магистрали возможно отключение на сутки. При этом, уточняют в прокуратуре Новосибирской области, во время ежегодных испытаний на теплосетях максимальный срок отключения рекомендуют не превышать на 14 дней.

— В каждом конкретном случае срок ограничения водоснабжения устанавливается органом местного самоуправления, — добавили в ведомстве.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Температура горячей воды должна составлять 60–75 градусов. Оксана Царапкина объясняет, что если жильцы видят несоответствие, то нужно позвонить по номеру 051, чтобы узнать, понижены параметры на объекте или нет. Если плановых понижений нет, то можно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. После этого представители УК должны обследовать инженерные системы в доме. Если с оборудованием все в порядке, то пригласить специалистов ресурсоснабжающей компании. Также нужно составить акт о нарушении качества горячего водоснабжения. При его наличии должны быть приняты меры для устранения проблемы.

Если УК не информирует собственников о сроках отключения, при этом качество тепловой энергии или горячей воды не соответствует параметрам, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Если она обнаружит нарушения в работе УК или ТСЖ по информированию жильцов, то должностных лиц привлекут к ответственности.

Также если новосибирцы считают, что управляющая или ресурсоснабжающая компания с нарушениями подает горячую воду или отопление в их дом, они могут сообщать об этом в прокуратуру. По вопросам качества работы управляющей компании можно обращаться в Государственную жилищную инспекцию.