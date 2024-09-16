«Носимся с кастрюльками и тазиками»: в Новосибирске дома остаются без горячей воды в отопительный сезон — объяснение СГК

Тем, у кого дома есть водонагреватели, проще пережить отключения горячей воды Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске в начале отопительного сезона часть домов остается без горячей воды. В «Сибирской генерирующей компании» назвали сроки, в которые планируют вернуть ресурс.

В редакцию НГС 16 сентября поступили сообщения из двух районов города об отсутствии горячей воды. Одно из них — из Кировского.

— Авария на Космической, а на Немировича-Данченко в четверг отключили воду. Сначала обещали дать в пятницу, потом в воскресенье, а теперь уже сказали терпеть до среды. Дома холодно, так как отопление еще не включили, а мы несколько дней носимся с кастрюльками и тазиками, чтобы помыться. Когда починят? Почему мы должны страдать из-за того, что кто-то не может вовремя устранить аварию? Это бесчеловечно! Верните кипяток в наши трубы! — Пишет читательница НГС Мария, которая живет в доме на улице Немировича-Данченко, 120/3.

Другое отключение зафиксировали в Родниках на улице Мясниковой в домах № 6/1, 6/2 и 6/3. По словам местной жительницы Марины, горячую воду выключили 10 сентября и обещали вернуть 16-го, но затем работы продлили на день.

— На Родниках вновь какое-то плановое отключение горячей воды и сроки продляются, что совершенно нарушает законодательство РФ. Это уже четвертое плановое отключение, — сообщила женщина.

По информации портала «Мой Новосибирск», сейчас в городе нет горячей воды в 601 доме. В 600 зданиях — плановое отключение.

Отключения зарегистрированы в нескольких районах Источник: map.novo-sibirsk.ru











В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что 16 сентября в городе проводят несколько однодневных ремонтных работ. В Железнодорожном районе утром отключили ресурс у 12 домов из-за краткосрочного ремонта на ЦТП. В Заельцовском районе горячей воды нет в 9 домах на время устранения дефекта на трубопроводе. В Ленинском до вечера отключена горячая вода у 9 домов, что связано с капитальными работами: в течение дня нужно закончить устройство неподвижной опоры на объекте капремонта на улице Немировича-Данченко.

— Эти отключения сравнительно небольшие по масштабу, хотя безусловно представляют дискомфорт для жителей. Делаем все необходимое, чтобы выполнить работы как можно быстрее, — отметили в СГК.

В компании уточнили, что на отдельных трубопроводах левого берега проводят финальный этап роботизированной диагностики, которая нужна для дополнительной проверки коммуникаций. На время этих работ горячее водоснабжение отключено до позднего вечера 16 сентября для домов, запитанных от теплосети по улице Пархоменко. До конца 17 сентября в части домов не будет горячей воды из-за проверки теплосети на улице Космической. Суммарно это затрагивает порядка 137 домов.

В домах на улице Мясниковой горячая вода отсутствует из-за перевода на постоянную схему теплоснабжения. Работы планируют закончить до 00:00 16 сентября.

— Поздние сроки проведения работ связаны с графиком работы роботизированных комплексов. Приносим жителям города извинения за неудобства. В целом все ремонтные работы в различных частях города рассчитываем завершить в течение недели, — добавили в СГК.