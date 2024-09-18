В Новосибирск идет потепление до +21 градуса: прогноз от новосибирских синоптиков на три дня

Осадки в городе, говорят специалисты, маловероятны Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Потепление до +21 градуса придет в Новосибирск. Синоптики ожидают теплую погоду без осадков в ближайшие три дня, рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В ближайшие дни погода будет преимущественно без осадков, 21 сентября днем возможен местами небольшой дождь, но он маловероятен. Ждем потепление, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дягтерева, синоптик первой категории. — Сейчас мы находимся в антициклоне, теплая воздушная масса заходит на нашу территорию.

19 сентября, в четверг, специалисты ожидают слабый ветер 2-7 м/с. Ночью температура опустится до +5 … +7 градусов, днем потеплеет до +17 … +19 градусов. Погоду прогнозируют без облачную.

В пятницу, 20 сентября, также будет слабый ветер 2-7 м/с. Ночью температура опустится до +4… +6 градусов, днем поднимется до +18… +20 градусов.

21 сентября, в субботу, ночью ветер прогнозируют 2-7 м/с, днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ожидают достаточно теплую ночь с температурой +7… +9 градусов, днем также будет тепло +17… +19 градусов.