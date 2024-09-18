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Осень В Новосибирск идет потепление до +21 градуса: прогноз от новосибирских синоптиков на три дня

В Новосибирск идет потепление до +21 градуса: прогноз от новосибирских синоптиков на три дня

Сейчас регион располагается в антициклоне

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5 комментариев

Осадки в городе, говорят специалисты, маловероятны

Потепление до +21 градуса придет в Новосибирск. Синоптики ожидают теплую погоду без осадков в ближайшие три дня, рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В ближайшие дни погода будет преимущественно без осадков, 21 сентября днем возможен местами небольшой дождь, но он маловероятен. Ждем потепление, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Дягтерева, синоптик первой категории. — Сейчас мы находимся в антициклоне, теплая воздушная масса заходит на нашу территорию.

19 сентября, в четверг, специалисты ожидают слабый ветер 2-7 м/с. Ночью температура опустится до +5 … +7 градусов, днем потеплеет до +17 … +19 градусов. Погоду прогнозируют без облачную.

В пятницу, 20 сентября, также будет слабый ветер 2-7 м/с. Ночью температура опустится до +4… +6 градусов, днем поднимется до +18… +20 градусов.

21 сентября, в субботу, ночью ветер прогнозируют 2-7 м/с, днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ожидают достаточно теплую ночь с температурой +7… +9 градусов, днем также будет тепло +17… +19 градусов.

Недавно НГС изучил предварительный прогноз погоды специальных сервисов на октябрь. В городе возможны дожди, снегопады и похолодание до -16 градусов.

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Комментарии
5
Cobalt & Nickel
18 сентября 2024, 15:57
Скорей бы пришло тепло, а то что то уж слишком рано у нас октябрь начался в сентябре
Гость
18 сентября 2024, 16:00
Пошла жара, все на пляж!
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