Из-за чего новосибирские дома до сих пор без отопления — ответ СГК

В Новосибирске 30 сентября завершился этап подключений жилых домов к отоплению. Но жители города продолжают сообщать, что тепло в квартиры так и не поступило. В «Сибирской генерирующей компании» адресно объяснили, почему в некоторых домах батареи остаются холодными.
Как уточнили в СГК, тепловые параметры в домах на Оловозаводской и Петухова улучшили, поэтому к вечеру температура должна нормализоваться. Жилые дома по улице Грибоедова, 73 и 80, Ленинградской, 147, Чехова, 254, Белинского, 202 находятся на пониженных параметрах. Это связано с включением в работу новой теплосети на Автогенной. Не позднее утра 3 октября ситуация должна нормализоваться.
— На Дуси Ковальчук, 16 — параметры на вводе в норме, наши специалисты выдали УК рекомендации по регулированию системы отопления внутри дома. Улица 1905 года, 23; Красноярская, 36 — проведена регулировка в Центральном тепловом пункте, до конца дня теплоснабжение должно нормализоваться. Советская, 49а — диспетчер УК направил аварийную службу для проверки и перезапуска дома. У самой УК отсутствует персонал. Советская, 62 — УК проводит перезапуск системы отопления дома, — пояснили в СГК.
Параметры теплоснабжения домов по Богаткова подняли, по данным СГК, теплоснабжение должно улучшиться. В компании посоветовали, если этого не произошло, стоит обратиться в управляющую компанию для проверки внутридомового оборудования.
Также в компании рассказали, как действовать в случае, если тепло в квартиры так и не поступило.
— В целом, чтобы людям не тратить время на рассылку жалоб и обзвон инстанций, лучше начинать с УК — уточнить, нет ли проблем в системе теплоснабжения дома, пригласить для обследования. Если УК уже обследовала дом и ссылается на проблемы подачи теплоносителя — можно обратиться в call-центр СГК
Независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров пояснил НГС, почему во все дома отопление не поступает единовременно в рамках одного этапа.
— По мере подключения новых домов,
Также эксперт объяснил, что делать жителям, если тепло не поступило к ним в квартиру вовремя.
— Ждать настройки системы. Дата начала отопительного сезона определяется мэром, а не ресурсником. При этом надо помнить, что уже третий год возможна подача тепла по заявке дома, но для этого жильцы должны самоорганизоваться. К сожалению, судя по сообщениям в телеграмм-канале, есть определенные проблемы в синхронизации действий ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний, — уточнил Сергей Бухаров.
В Новосибирской области продолжается понижение температур. По данным синоптиков, сегодня утром температура в городе опустилась ниже 0 градусов.