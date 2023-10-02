Из-за чего новосибирские дома до сих пор без отопления — ответ СГК

Параметры теплоснабжения домов по Богаткова подняли, по данным СГК, теплоснабжение должно улучшиться. В компании посоветовали, если этого не произошло, стоит обратиться в управляющую компанию для проверки внутридомового оборудования.



Также в компании рассказали, как действовать в случае, если тепло в квартиры так и не поступило.

