Заморозки пришли, а тепло — нет: какие новосибирские дома до сих пор без отопления — показываем карту

В Новосибирске после прихода заморозков в некоторых домах батареи до сих пор остаются холодными. Горожане сообщили об этом в редакцию.

Как сообщили новосибирцы 2 октября, проблемы с отоплением наблюдаются в нескольких районах города: Ленинском, Кировском, Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Заельцовском и Центральном. Показываем проблемные дома на карте.