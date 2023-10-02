Заморозки пришли, а тепло — нет: какие новосибирские дома до сих пор без отопления — показываем карту

В Новосибирске после прихода заморозков в некоторых домах батареи до сих пор остаются холодными. Горожане сообщили об этом в редакцию.
Как сообщили новосибирцы 2 октября, проблемы с отоплением наблюдаются в нескольких районах города: Ленинском, Кировском, Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Заельцовском и Центральном. Показываем проблемные дома на карте.
В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что к 13:00 2 октября в Новосибирске к теплу подключили 95% домов. Энергетики уточнили, что начало отопительного сезона всегда сопровождается локальными проблемами и недостаточным качеством подачи тепла. На это есть несколько причин.
Из-за того, что количество подключенных объектов постоянно растет, нужно ежедневно проводить наладку работы теплосетей. Регулировка режимов может занять один-два дня, выполнить их одновременно нельзя.
Вторая причина заключается в том, что не у всех управляющих компаний есть достаточно сотрудников, поэтому запуск домов проводят по очереди. Там, где нет необходимых перепадов давления, работники СГК проводят регулировку. Также во время запуска могут возникать повреждения на трубопроводах, которые нужно срочно устранять.
— Уважаемые горожане, просим вас отнестись с пониманием к временным недостаткам работы системы теплоснабжения на первом этапе отопительного сезона. Весь персонал теплосетевого подразделения СГК и управляющих организаций сейчас круглосуточно занимается запуском системы теплоснабжения в городе, — написали в Telegram-канале СГК.
НГС передал в СГК адреса домов, в которые, по словам жителей, до сих пор не подали отопление.
Власти Новосибирской области заявили, что сегодня, 2 октября, тепло в городе поступит во все дома. Если в вашем доме по-прежнему холодно, то сообщайте об этом в свою управляющую компанию.
При этом в Новосибирск уже пришли заморозки. Сегодня утром температура в городе опустилась ниже 0 градусов.