Что делать, если тепло в квартиру не подали вовремя? Объясняет СГК

В Новосибирске начали подавать тепло в жилые дома. Последний этап начнется в пятницу, 28 сентября. Иногда во время запуска отопления происходят сбои. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что делать, если к вам в квартиру вовремя не поступило тепло.
Подключение домов в Новосибирске началось 25 сентября. Энергетики планируют завершить его 30 сентября. Еще около недели потребуется на регулировку системы теплоснабжения. Подключением внутри жилых домов занимаются управляющие компании.
— Если в указанный период тепло не появилось, то нужно уточнить в УК, открыты ли задвижки в тепловом узле дома. Если дом подключен, а теплоснабжение есть не во всех квартирах, или не во всех комнатах, необходимо, чтобы сотрудник УК проверил внутридомовую систему отопления и при необходимости провел ее перезапуск, — объяснили в СГК.
Самая частая причина сбоев в теплоснабжении — пробки внутри стояков. При более сложных проблемах специалисты УК могут обращаться за помощью работников СГК.
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