Когда пойдет первый снег в Новосибирске — неутешительный прогноз синоптиков

В Новосибирске в конце недели может выпасть первый снег. Такие данные озвучили в местном Гидрометцентре.
— Первый снег в Новосибирске возможен в ночь с 30 сентября на 1 октября, но это предварительные данные. И нужно понимать, что он быстро растает. Установление постоянного снежного покрова не ожидается. Еще в начале октября будет потепление, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В это время в области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов.