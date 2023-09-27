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Когда пойдет первый снег в Новосибирске — неутешительный прогноз синоптиков

Пора доставать теплые вещи — зима ближе, чем мы думали

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Снег быстро растает

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В Новосибирске в конце недели может выпасть первый снег. Такие данные озвучили в местном Гидрометцентре.

— Первый снег в Новосибирске возможен в ночь с 30 сентября на 1 октября, но это предварительные данные. И нужно понимать, что он быстро растает. Установление постоянного снежного покрова не ожидается. Еще в начале октября будет потепление, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

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