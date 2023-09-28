В Новосибирске в пятницу начнется третий этап подключения к теплу — какие дома согреют

В Новосибирске с 29 по 30 сентября пройдет третий этап подключения к теплу. СГК опубликовала карту и список улиц, которые скоро получат теплые батареи.
Ищите свою улицу:
- ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть ул. Котовского, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя (нечетная сторона), ул.Блюхера (четная сторона), ул. Немировича –Данченко, Ж/к Панорама, район Обл. больницы.
- ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Спартака; ул. Чаплыгина от ул. Революции до Красного проспекта; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Щетинкина, ул. Депутатская, М. Горького от проезда Виктора Ващука до Красного проспекта; ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Ивачева, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль.
- ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Киевская, ул. Новосибирская, ул. Широкая, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского, ул. Ударная, Станиславский ж/м, ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Спортивная, ж/м Чистая Слобода, ул. Немировича-Данченко, Северо — Чемской ж/м, ул. Оловозаводская(нечетная сторона) ул. Водозабор, частично Затулинский ж/м, УО «Рихард», ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор
- ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Калинина, ул. Перевозчикова, ул. Жуковского, ул. Дачная, ул. Д. Донского, ул. Северная, ул. А. Невского, ул. Игарская, ул. Фадеева.
- ТЭЦ-5: ул. Выборная, ул. Заслонова, ул. Коминтерна, ул. Промышленная, ул. Комбинатская, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова, ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, Красный проспект, Вокзальная магистраль, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Ядринцевская, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. О.Жилиной, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.
Первый этап подключения жилых домов к отоплению начался 25 сентября. Второй — 27 сентября.
В Новосибирске в конце недели может выпасть первый снег.