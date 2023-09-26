В Новосибирске скоро начнется второй этап подключения к теплу — ищите свой дом

В Новосибирске с 27 по 28 сентября начнется второй этап подключения к теплу. СГК опубликовала карту и список улиц, жителям которых совсем скоро станет теплее. Ищите свой дом.
- ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): улица Новогодняя (четная сторона), улица Ватутина, улица Таймырская, часть улицы Вертковской, часть улицы Немировича-Данченко;
- ТЭЦ-2 (Городской вывод): улица Большевистская, улица Обская, улица Бориса Богаткова, улица Восход, улица Гурьевская, улица Зыряновская, улица Добролюбова, улица Никитина, улица Грибоедова, улица Кирова, улица Якушева, улица Декабристов, улица Сакко и Ванцетти, улица Нижегородская, улица Садовая, улица III Интернационала, улица
9 Ноября;
- ТЭЦ-3: улица Плахотного, улица Пархоменко, часть улицы Котовского, площадь Труда, Сад Кирова, улица Станиславского, улица Титова (четная сторона), Юго-Западный жилмассив, улица
9-йГвардейской Дивизии, улица Связистов, улица Волховская, часть улицы Троллейной, улица Мира, улица Бурденко, улица Бетонная, жилмассив «Бугринская роща», улица Урманова, улица 20-гоПартсъезда, улица Аникина, улица Оловозаводская (четная сторона), частично Затулинский жилмассив, улица Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев до улицы Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев;
- ТЭЦ-4: улица Народная, Краснодонский
1-йпереулок, 2-йпереулок, улица Дениса Давыдова, улица Олеко Дундича, улица Залесского, улица Ипподромская, улица Краузе, улица Гребенщикова, улица Свечникова, улица Родники, улица Земнухова, улица Кочубея, Декоративный питомник, улица Весенняя, Красный проспект (четные номера);
- ТЭЦ-5: проспект Дзержинского, улица Волжская, улица Волочаевская, улица Красина, улица Шекспира, улица Королева, улица Индустриальная, улица Гоголя, улица Трикотажная, Электрозаводской проезд, улица Шишкина, улица Глинки, улица Даурская, улица Фрунзе, улица Национальная, улица Ползунова, улица Онежская, улица Алейская, улица Писарева, улица Кольцова, улица Достоевского, улица Лермонтова, улица Ольги Жилиной, улица Мичурина, Красный проспект, улица Демьяна Бедного, улица Державина, улица Ермака, улица Ипподромская, улица Селезнева, улица Карамзина, улица Крылова, улица Татарская, улица Некрасова, улица Светлая, улица Республиканская, улица Авиастроителей, улица Учительская, улица Чкалова, улица Лазарева, улица Стофато, улица Кошурникова, улица Добролюбова, улица Журавлева, улица Адриена Лежена, улица Есенина.
Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшие дни в Новосибирске потеплеет. По данным специалистов, температура может подняться до +15 градусов, количество осадков уменьшится.
Первый этап подключения жилых домов к отоплению начался