В Новосибирске начинается отопительный сезон — какие улицы подключат к теплу первыми

В Новосибирске с 25 сентября начнут подключать дома к отоплению. Подача тепла пройдет в 3 этапа. «Сибирская генерирующая компания» опубликовала список улиц, дома на которых начнут получать тепло первыми.
По данным СКГ, 25 и 26 сентября к отоплению подключат дома на следующих улицах:
- ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я, 2-я Чулымская, Ясный Берег;
- ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской;
- ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Палласа, часть Затулинского ж/м., ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Беловежская;
- ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул. Курчатова, ул. Земнухова, 5-й микрорайон 1-я очередь, ул. Мясниковой;
- ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицина, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.
Ранее СГК опубликовал карту подключения домов в Новосибирске к отоплению. Подробнее по ссылке.