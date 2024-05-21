«Голые» наряды, огромные платья и костюм доярки: в чем пришли звезды из России и Голливуда на Каннский фестиваль

Вот уже неделю во Франции продолжается Каннский фестиваль — и пока звезды и кинокритики оценивают новинки кино, мы любуемся на знаменитостей и их наряды на красной дорожке. Начнем с наших красавиц — российская супермодель Наташа Поли поразила собравшихся своим «голым» платьем. Красотка из Перми вышла в наряде от Mugler.

