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Развлечения «Голые» наряды, огромные платья и костюм доярки: в чем пришли звезды из России и Голливуда на Каннский фестиваль

«Голые» наряды, огромные платья и костюм доярки: в чем пришли звезды из России и Голливуда на Каннский фестиваль

Актрисы и модели шокируют своих фанатов на красной дорожке

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Одни звезды впечатляли своей фигурой, другие — необычным нарядом

Вот уже неделю во Франции продолжается Каннский фестиваль — и пока звезды и кинокритики оценивают новинки кино, мы любуемся на знаменитостей и их наряды на красной дорожке. Начнем с наших красавиц — российская супермодель Наташа Поли поразила собравшихся своим «голым» платьем. Красотка из Перми вышла в наряде от Mugler.

Наташа Поли впечатлила всех откровенным нарядом

Ошарашила своим видом собравшихся Лена Ленина — экстравагантный наряд модели и бизнесвумен на премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (18+) вряд ли оставил кого-то равнодушным.

Лена Ленина всегда отличалась экстравагантностью

Какое мероприятие без Ксении Собчак — звезда пришла в белоснежном костюме и передала привет подписчикам соцсетей с премьеры фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» (18+).

Ксения Собчак нарядилась на фестиваль достаточно скромно

Появилась на красной дорожке и съемочная группа «Эдички»: режиссер Кирилл Серебренников, актриса Виктория Мирошниченко вместе с Беном Уишоу и другие.

Звезда «Дылды» (16+) Виктория Мирошниченко и главный актер «Лимонова» Бен Уишоу
Кирилл Серебренников вместе со съемочной группой — чем-то напоминает кадр из «Бешеных псов» (18+)

Аня Тейлор-Джой поразила фанатов еще до того, как попала на фестиваль: звезда «Фуриосы» выбрала поистине впечатляющую шляпу.

Надеемся, что в Каннах в тот день не было сильного ветра и со шляпой Ани ничего не случилось

Ума Турман выделялась среди собравшихся ярким и необычным красным платьем.

В таком наряде Ума Турман точно выделялась среди остальных гостей

Деми Мур впечатлила всех не нарядом, а своим спутником — на Каннах ее сопровождал крошечный чихуа-хуа.

Интересно, не надоело ли песику сидеть на трехчасовых фильмах

Но никакая чихуа-хуа не сможет затмить главного хорошего мальчика фестиваля — пса Месси из «Анатомии падения».

Месси уже покорил «Оскар», а теперь стал главной звездой еще и в Каннах

Актриса и модель Хантер Шефер пришла в белом платье от Prada, из-за которого комментаторы начали называть ее «дояркой».

Напишите в комментариях, похожа ли Хантер Шефер на доярку в этом наряде

74-летний Ричард Гир пришел на Каннский фестиваль вместе со своей женой и наследником — 24-летний Гомер мечтает повторить успех отца в кино.

Звезда «Красотки» (18+) Ричард Гир вместе с семьей

Звезда «Отчаянных домохозяек» (18+) Ева Лонгория вышла на красную дорожку в откровенном платье, подчеркивающем прекрасную фигуру.

Ева Лонгория выглядит всё так же потрясающе

Фотомодель и актриса Айшвария Рай прилетела во Францию в гипсе, но с таким платьем на руку девушки вряд ли кто-то обратил внимание.

Тяжело, наверное, ходить с таким длинным шлейфом от платья

В 2024 году Каннский фестиваль проходит с 14 по 25 мая. Ранее мы писали о пяти фильмах, представленных во Франции, которые мы ждем сильнее всего.

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Каннский фестиваль Мода Платье Красота Стиль Актрисы Актеры Красная дорожка
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