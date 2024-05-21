«Голые» наряды, огромные платья и костюм доярки: в чем пришли звезды из России и Голливуда на Каннский фестиваль

Вот уже неделю во Франции продолжается Каннский фестиваль — и пока звезды и кинокритики оценивают новинки кино, мы любуемся на знаменитостей и их наряды на красной дорожке. Начнем с наших красавиц — российская супермодель Наташа Поли поразила собравшихся своим «голым» платьем. Красотка из Перми вышла в наряде от Mugler.
Ошарашила своим видом собравшихся Лена Ленина — экстравагантный наряд модели и бизнесвумен на премьере фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (18+) вряд ли оставил кого-то равнодушным.
Какое мероприятие без Ксении Собчак — звезда пришла в белоснежном костюме и передала привет подписчикам соцсетей с премьеры фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» (18+).
Появилась на красной дорожке и съемочная группа «Эдички»: режиссер Кирилл Серебренников, актриса Виктория Мирошниченко вместе с Беном Уишоу и другие.
Аня Тейлор-Джой поразила фанатов еще до того, как попала на фестиваль: звезда «Фуриосы» выбрала поистине впечатляющую шляпу.
Ума Турман выделялась среди собравшихся ярким и необычным красным платьем.
Деми Мур впечатлила всех не нарядом, а своим спутником — на Каннах ее сопровождал крошечный чихуа-хуа.
Но никакая чихуа-хуа не сможет затмить главного хорошего мальчика фестиваля — пса Месси из «Анатомии падения».
Актриса и модель Хантер Шефер пришла в белом платье от Prada, из-за которого комментаторы начали называть ее «дояркой».
74-летний Ричард Гир пришел на Каннский фестиваль вместе со своей женой и наследником — 24-летний Гомер мечтает повторить успех отца в кино.
Звезда «Отчаянных домохозяек» (18+) Ева Лонгория вышла на красную дорожку в откровенном платье, подчеркивающем прекрасную фигуру.
Фотомодель и актриса Айшвария Рай прилетела во Францию в гипсе, но с таким платьем на руку девушки вряд ли кто-то обратил внимание.
В 2024 году Каннский фестиваль проходит с 14 по 25 мая. Ранее мы писали о пяти фильмах, представленных во Франции, которые мы ждем сильнее всего.