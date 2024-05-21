«Они прячутся»: в Новосибирской области продолжают поиски трех девочек из социального центра

Полиция организовала поиски трех девочек, которые в ночь на 15 мая сбежали из центра для сирот в селе Киик Тогучинского района.
— На поиски несовершеннолетних ориентирован личный состав. На данный момент поиски не принесли результатов, — сообщили НГС в МВД Новосибирской области.
13-летняя Вера Денисенко, 15-летняя Виктория Козлова и 15-летняя Любовь Денисенко сбежали из «Комплексного центра социального обслуживания населения» в селе Киик. Заявку об их пропаже волонтеры отряда «Лиза Алерт» получили 20 мая.
В самом социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних отказались ответить на вопросы журналиста НГС.
— Я взяла эту ситуацию на контроль, а также обратилась в министерство труда и социального развития, а также к главе Тогучинского района. Мы собираемся завтра выехать на место в составе комиссии и выяснить, почему в этом центре часто возникают резонансные ситуации. Не только побеги, но и другие неприятные истории, — сообщила НГС детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.
Источник НГС в правоохранительных органах заявил, что с девочками все в порядке.
— Их видели всех троих живых и невредимых вчера, вероятно, они просто прячутся, не хотят, чтобы их нашли, — сообщил источник НГС. Официально эта информация не подтверждается.
Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.
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