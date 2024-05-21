«Они прячутся»: в Новосибирской области продолжают поиски трех девочек из социального центра

— Я взяла эту ситуацию на контроль, а также обратилась в министерство труда и социального развития, а также к главе Тогучинского района. Мы собираемся завтра выехать на место в составе комиссии и выяснить, почему в этом центре часто возникают резонансные ситуации. Не только побеги, но и другие неприятные истории, — сообщила НГС детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко.