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Город Две площадки для покатушек: картодром построят в Кировском районе Новосибирска

Две площадки для покатушек: картодром построят в Кировском районе Новосибирска

Разрешение на строительство выдала мэрия

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Разрешение на строительство действует до 25 сентября

В Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство спортивного клуба и картодрома. Здание появится в Кировском районе.

Речь идет об участке на улице Петухова, рядом Памирским микрорайоном. Разрешение на строительство картодрома выдано 16 мая.

Площадь земельного участка для объекта составляет 58,3 тысячи квадратных метров. Земля предназначена для строительства спортивных объектов.

Документ предусматривает разрешение строительства одноэтажного здания спортивного клуба, двух площадок картодрома, здания автомобильной стоянки и контрольно-пропускного пункта.

Разрешение на строительство действует до 25 сентября 2024 года, его выдали ООО «Формула-1».

По данным Rusprofile, ООО «Формула-1» зарегистрирована в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, 248. Директор — Куропий Татьяна Владимировна. Она же является одним из учредителей компании с долей в 50%. Второй владелец — ООО «Санинвест». Уставный капитал компании составляет 50 тысяч рублей. По итогам 2023 года компания показала нулевую прибыль и выручку. Основной вид деятельности — сфера архитектуры.

Корреспондент НГС направил запрос в ООО «Формула-1».

В январе стало известно, что на левом берегу Новосибирска появится гостиница. Ее построят в здании на улице Станиславского.

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