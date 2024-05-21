Суд приговорил новосибирского физика Маслова к 14 годам строгого режима — его признали виновным в госизмене

Суд признал виновным в государственной измене 77-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.
Как сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа «Совершенно секретно».
— Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на 2 года, — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Государственное обвинение запрашивало для Анатолия Маслова 17 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Сам физик в последнем слове заявил о своей невиновности и просил суд о снисхождении.
Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Кроме Анатолия Маслова под арестом оказались еще три известных физика из Новосибирска. Их также обвинили в госизмене. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.
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