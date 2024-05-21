Суд приговорил новосибирского физика Маслова к 14 годам строгого режима — его признали виновным в госизмене

Суд признал виновным в государственной измене 77-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

— Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне на 2 года, — говорится в сообщении пресс-службы судов.

