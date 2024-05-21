Под Новосибирском продают коттедж с террасой, камином и окнами в пол — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж с террасой, каминном и окнами в пол. Объявление на сайте N1 опубликовано 21 мая.
Двухэтажный дом площадью в 266 квадратных метров находится в поселке Восход. Продавец уверяет, что от дома до станции метро «Золотая нива» можно доехать на автомобиле за десять минут.
На первом этаже коттеджа находятся гостиная с кухней и камином, а также выход на террасу. Там установлены панорамные окна, высота потолков — шесть метров.
На втором этаже находятся три спальни и балкон.
На цокольном этаже есть сауна, комната отдыха, санузел, душевая и овощехранилище.
— Также есть третий этаж (мансарда), где покупатель воплотит все желаемые идеи по ремонту и обстановке дополнительной жилой площади. Тёплый гараж с автоматическими воротами, имеет вход из дома, — говорится в описании объекта.
Продавец также пишет в объявлении, что продает коттедж из-за переезда. Стоимость лота — почти 30 миллионов рублей.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.