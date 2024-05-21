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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Под Новосибирском продают коттедж с террасой, камином и окнами в пол — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

Под Новосибирском продают коттедж с террасой, камином и окнами в пол — смотрим на хоромы за 30 миллионов рублей

Дом находится в десяти минутах езды от станции метро «Золотая Нива»

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Уютный холл в коттедже с панорамными окнами

В Новосибирске выставили на продажу двухэтажный коттедж с террасой, каминном и окнами в пол. Объявление на сайте N1 опубликовано 21 мая.

Двухэтажный дом площадью в 266 квадратных метров находится в поселке Восход. Продавец уверяет, что от дома до станции метро «Золотая нива» можно доехать на автомобиле за десять минут.

На первом этаже коттеджа находятся гостиная с кухней и камином, а также выход на террасу. Там установлены панорамные окна, высота потолков — шесть метров.

Кухонная зона в коттедже

На втором этаже находятся три спальни и балкон.

Одна из спален в доме с роскошной кроватью

На цокольном этаже есть сауна, комната отдыха, санузел, душевая и овощехранилище.

Комната отдыха на цокольном этаже

— Также есть третий этаж (мансарда), где покупатель воплотит все желаемые идеи по ремонту и обстановке дополнительной жилой площади. Тёплый гараж с автоматическими воротами, имеет вход из дома, — говорится в описании объекта.

На просторном участке также есть миниатюрный пруд и «журавли»

Продавец также пишет в объявлении, что продает коттедж из-за переезда. Стоимость лота — почти 30 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу двухэтажный дом с сауной. За него просят 63 миллиона рублей.

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