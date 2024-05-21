НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

южн.

 748мм 48%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,41
EUR 98,30
Реклама

СРОЧНО

Назван размер самой крупной взятки в Новосибирске

Выбираем лучший бизнес вместе
Неделя добра
Проблемы с «китайцами»
Что с выпускными
Перестрелка во дворе
Делают город круче
Нападения на иностранцев
Врачи о главных проблемах
Запрет на мини-квартиры
НГС в Telegram
Криминал Помогла любимому сбежать, а потом покончила с собой: трагичная история сотрудницы тюрьмы

Помогла любимому сбежать, а потом покончила с собой: трагичная история сотрудницы тюрьмы

Женщина работала в исправительном учреждении, до пенсии ей оставался всего один день

90
Написать комментарий

11-дневные розыски беглого преступника и его возлюбленной закончились погоней и смертью. Звучит как сюжет телефильма «Порочный роман: История Вики Уайт», и это в самом деле так и есть, но за его сценарием стояла реальная история.

Произошла она в 2022 году, когда надзирательница в одной из тюрем Алабамы Вики Уайт помогла сбежать заключенному по имени Кейси. Так уж получилось, что фамилии у них были одинаковые. Но объединял их еще и двухлетний тюремный роман, в ходе которого 56-летняя женщина потеряла голову от мужчины, который был на 18 лет младше нее.

Кейси за его преступления грозила смертная казнь. Чтобы этого не допустить, новая возлюбленная сняла со счета все сбережения и продала дом. А затем, тщательно продумав план, увезла заключенного из тюрьмы прямо на глазах у коллег.

Как у нее это получилось и что было дальше — смотрите в коротком видео.

ПО ТЕМЕ
Побег из тюрьмы США Преступность Любовь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Aleksandr,  50

O-Ladnay,  50

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление