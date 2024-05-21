Помогла любимому сбежать, а потом покончила с собой: трагичная история сотрудницы тюрьмы

11-дневные розыски беглого преступника и его возлюбленной закончились погоней и смертью. Звучит как сюжет телефильма «Порочный роман: История Вики Уайт», и это в самом деле так и есть, но за его сценарием стояла реальная история.
Произошла она в 2022 году, когда надзирательница в одной из тюрем Алабамы Вики Уайт помогла сбежать заключенному по имени Кейси. Так уж получилось, что фамилии у них были одинаковые. Но объединял их еще и двухлетний тюремный роман, в ходе которого 56-летняя женщина потеряла голову от мужчины, который был на 18 лет младше нее.
Кейси за его преступления грозила смертная казнь. Чтобы этого не допустить, новая возлюбленная сняла со счета все сбережения и продала дом. А затем, тщательно продумав план, увезла заключенного из тюрьмы прямо на глазах у коллег.
Как у нее это получилось и что было дальше — смотрите в коротком видео.