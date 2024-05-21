Помогла любимому сбежать, а потом покончила с собой: трагичная история сотрудницы тюрьмы

11-дневные розыски беглого преступника и его возлюбленной закончились погоней и смертью. Звучит как сюжет телефильма «Порочный роман: История Вики Уайт», и это в самом деле так и есть, но за его сценарием стояла реальная история.

Произошла она в 2022 году, когда надзирательница в одной из тюрем Алабамы Вики Уайт помогла сбежать заключенному по имени Кейси. Так уж получилось, что фамилии у них были одинаковые. Но объединял их еще и двухлетний тюремный роман, в ходе которого 56-летняя женщина потеряла голову от мужчины, который был на 18 лет младше нее.