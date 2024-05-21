Осталось чуть больше месяца: когда в Новосибирске отметят День города

Обычно День города празднуют на нескольких площадках Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске День города в 2024 году традиционно пройдет в последние выходные июня. Праздник продлится два дня.

— День города будет 29–30 июня. Концепция и мероприятия будут представлены на оргкомитете чуть позже, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Обычно праздник проходит на нескольких площадках по всему городу.

В прошлом году Новосибирску исполнилось 130 лет. Празднование получилось масштабным, мероприятия провели на нескольких площадка в разных районах города. В Новосибирск приезжали известные исполнители, в том числе певец Звонкий и рэпер Коста Лакоста. А местные повара установили рекорд, приготовив больше 100 килограмм биточков из щуки. Завершилось празднование масштабным файер-шоу.

На прошедших выходных в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев». О том, как это было, читайте в репортаже.