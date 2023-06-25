Вкусный рекорд: в Новосибирске приготовили 1130 биточков из щуки

В Новосибирске 25 июня установили рекорд по количеству приготовленных биточков из сибирской щуки. Общий вес блюда составил 107,5 килограмма.
На гастрономическом фестивале «Сибирская кухня» 50 поваров приготовили 1130 биточков из щуки. Блюдо раздали новосибирцам, которые пришли на Михайловскую набережную во время празднования Дня города.
— Установлены мировой и национальный рекорды по приготовлению блюда сибирской кухни. 50 шеф-поваров Сибири приняли участие в приготовлении, — сообщает Telegram-канал мэрии Новосибирска.
Это событие включили в реестр рекордов России.
Накануне в честь Дня города в Новосибирске испекли торт в форме числа 130 весом больше 1000 килограмм. Над ним работала сборная команда кондитеров.
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