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Новосибирцы три часа ждали бесплатного торта: десерт весом больше тонны сделали в честь Дня города — фото

Огромное угощение сделали в форме числа 130 на главной городской магистрали

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Торт собирали на глазах публики

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Новосибирские кондитеры сделали ко Дню Города торт в форме числа «130» и весом больше 1000 килограмм. Некоторые любители сладкого ждали его раздачи больше трёх часов.

Торт в виде цифр юбилейной даты изготовила сборная команда кондитеров из новосибирских супермаркетов («Лента», «Быстроном», «Бахетле»), а так же кондитерских («Татьянин День», «Неаполь») и ресторана (PuppenHaus).

Над изготовлением торта трудилась сборная команда новосибирских кондитеров

Над изготовлением торта трудилась сборная команда новосибирских кондитеров

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Сборка торта проходила на Красном проспекте напротив здания Облпотребсоюза (Красный проспект, 29). Толстые бисквитные коржи привезли на место уже готовыми, кондитерам предстояло выложить из них число «130», покрыть листами разноцветной съедобной мастики, а также украсить кремом и схематическими рисунками изображающими Оперный театр и здания Технопарка в Академгородке.

Подступы к торту охраняла полиция

Подступы к торту охраняла полиция

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Для охраны мероприятия были привлечены несколько десятков полицейских, которые выстроились по периметру на тот случай, если кто-то из публики решит перелезть через забор и каким-то образом помешать кондитерам. Публика выстроилась вдоль ограждения уже в 17:00, когда коржи только начали выкладывать и простояла до момента, когда торт стали раздавать всем желающим.

Публика ждала угощения три часа

Публика ждала угощения три часа

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За это время собравшиеся могли послушать выступления организаторов, чиновников, представителей компаний-спонсоров мероприятия, а так же выступления музыкальных коллективов. Для развлечения публики ведущие провели несколько конкурсов, среди которых, в частности, было задание предложить что-нибудь для улучшения города.

— Нового мэра! — довольно отчетливо крикнул кто-то из толпы.

— Я вас не слышал. У кого ещё есть предложения, — невозмутимо продолжил ведущий.

Вид на торт сверху

Вид на торт сверху

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Торт был собран раньше запланированного времени и лежал на столах в ожидании окончания развлекательной программы. К тому времени желающие попробовать юбилейное угощение заполнили уже почти весь тротуар напротив, так что прохожим приходилось буквально протискиваться через эту толпу. После завершения церемонии, кондитерское изделие разрезали на куски и раздали благодарной публике.

Пройти по тротуару в месте сборки торта было непросто

Пройти по тротуару в месте сборки торта было непросто

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Новосибирские кондитеры не первый раз таким образом поздравляют горожан. Во время празднования 125-летия города они так же изготовили торт. Тогда, правда, у него была обычная прямоугольная форма.

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