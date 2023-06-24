Новосибирцы три часа ждали бесплатного торта: десерт весом больше тонны сделали в честь Дня города — фото

Новосибирские кондитеры сделали ко Дню Города торт в форме числа «130» и весом больше 1000 килограмм. Некоторые любители сладкого ждали его раздачи больше трёх часов.
Торт в виде цифр юбилейной даты изготовила сборная команда кондитеров из новосибирских супермаркетов («Лента», «Быстроном», «Бахетле»), а так же кондитерских («Татьянин День», «Неаполь») и ресторана (PuppenHaus).
Сборка торта проходила на Красном проспекте напротив здания Облпотребсоюза (Красный проспект, 29). Толстые бисквитные коржи привезли на место уже готовыми, кондитерам предстояло выложить из них число «130», покрыть листами разноцветной съедобной мастики, а также украсить кремом и схематическими рисунками изображающими Оперный театр и здания Технопарка в Академгородке.
Для охраны мероприятия были привлечены несколько десятков полицейских, которые выстроились по периметру на тот случай, если кто-то из публики решит перелезть через забор и каким-то образом помешать кондитерам. Публика выстроилась вдоль ограждения уже в 17:00, когда коржи только начали выкладывать и простояла до момента, когда торт стали раздавать всем желающим.
За это время собравшиеся могли послушать выступления организаторов, чиновников, представителей компаний-спонсоров мероприятия, а так же выступления музыкальных коллективов. Для развлечения публики ведущие провели несколько конкурсов, среди которых, в частности, было задание предложить что-нибудь для улучшения города.
— Нового мэра! — довольно отчетливо крикнул кто-то из толпы.
— Я вас не слышал. У кого ещё есть предложения, — невозмутимо продолжил ведущий.
Торт был собран раньше запланированного времени и лежал на столах в ожидании окончания развлекательной программы. К тому времени желающие попробовать юбилейное угощение заполнили уже почти весь тротуар напротив, так что прохожим приходилось буквально протискиваться через эту толпу. После завершения церемонии, кондитерское изделие разрезали на куски и раздали благодарной публике.
Новосибирские кондитеры не первый раз таким образом поздравляют горожан. Во время празднования 125-летия города они так же изготовили торт. Тогда, правда, у него была обычная прямоугольная форма.
Подобного рода блюда-гиганты делали и по другим поводам. Так в декабре пошлого года Сбермаркет организовал приготовление более чем 3 тонн салата Оливье в новосибирском торговом центре.