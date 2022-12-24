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В «Сибирском молле» приготовили целый бассейн салата оливье — он весит 4 тонны

Блюдо планируют зарегистрировать как самый большой когда-либо сделанный оливье

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Салат готовили в емкости, напоминающей небольшой бассейн

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В торгово-развлекательном комплексе «Сибирский молл» приготовили и раздали 4 тонны салата оливье. Мероприятие организовал СберМаркет (входит в экосистему Сбербанка).

Приготовление главного блюда новогоднего стола — салата оливье — было приурочено, видимо, к празднику Рождество, который отмечается в большей части христианского мира как раз сегодня, 24 декабря.

Салат готовили более 50 поваров, которые выстроились вдоль столов, поставленных в атриуме торгового центра. Уже сваренные овощи приносили периодически в ведрах из импровизированной кладовой, которая была организована рядом со сценой. Палки колбасы, уже лишенные оболочки, лежали в обычных пластиковых емкостях, выставленных на столах.

Мероприятие было организовано в атриуме торгового центра «Сибирский молл»

Мероприятие было организовано в атриуме торгового центра «Сибирский молл»

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Наполнив пластиковые ведра смесью овощей и колбасы, повара периодически подходили к установленному рядом со сценой небольшому бассейну и выкладывали туда содержимое. Табло рядом с бассейном фиксировало изменение веса. Майонез в готовый салат предполагалось добавлять уже в тарелке. Ряды небольших упаковок были видны на столах за сценой.

В приготовлении салата участвовали более 50 поваров

В приготовлении салата участвовали более 50 поваров

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Публика наблюдала за происходящим со всех трех этажей атриума. Стоявшая рядом с корреспондентом НГС девушка спросила своего спутника, как, по его мнению, организаторы планируют раздавать приготовленное блюдо. Его раздавали всем желающим с разносов.

Всего было изготовлено 4 тонны смеси овощей и колбасы. Организаторы планируют зарегистрировать свое блюдо как самый большой когда-либо сделанный салат оливье.

О том, какое отношение человек по фамилии Оливье имеет к известному сейчас по всему миру салату, можно прочитать в материале обозревателя НГС Стаса Соколова. Там есть рецепт из французской кулинарной книги 1856 года.

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