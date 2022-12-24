В «Сибирском молле» приготовили целый бассейн салата оливье — он весит 4 тонны

Приготовление главного блюда новогоднего стола — салата оливье — было приурочено, видимо, к празднику Рождество, который отмечается в большей части христианского мира как раз сегодня, 24 декабря .

Салат готовили более 50 поваров, которые выстроились вдоль столов, поставленных в атриуме торгового центра. Уже сваренные овощи приносили периодически в ведрах из импровизированной кладовой, которая была организована рядом со сценой. Палки колбасы, уже лишенные оболочки, лежали в обычных пластиковых емкостях, выставленных на столах.