Долгие прогулки, танцы и любовь под дождем: как новосибирцы отмечали День города — 30 лучших фото

На выходных в Новосибирске отметили День города — ему исполнилось 130 лет. На площади Ленина, Михайловской набережной и в новом парке «Арена» прошли самые масштабные мероприятия. Новосибирцы делали зарядку с олимпийскими чемпионами и космонавтом Анной Кикиной, слушали выступления духовых оркестров, фотографировались на фестивале цветов. Чем еще запомнились этот праздник — смотрите на снимках наших фотокорреспондентов Александра Ощепкова и Андрея Бортко.
Весь НГС следил за тем, что происходит в Новосибирске в праздничный день, в онлайн-трансляции. Еще больше фото и историй о Дне города можно посмотреть здесь.