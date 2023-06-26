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День города — 2023Фоторепортаж

Долгие прогулки, танцы и любовь под дождем: как новосибирцы отмечали День города — 30 лучших фото

Для сибиряков организовали множество мероприятий на разных площадках, которые собрали тысячи людей

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Так сибирячка слушала выступление певца Коста Лакосты в парке «Арена»

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На выходных в Новосибирске отметили День города — ему исполнилось 130 лет. На площади Ленина, Михайловской набережной и в новом парке «Арена» прошли самые масштабные мероприятия. Новосибирцы делали зарядку с олимпийскими чемпионами и космонавтом Анной Кикиной, слушали выступления духовых оркестров, фотографировались на фестивале цветов. Чем еще запомнились этот праздник — смотрите на снимках наших фотокорреспондентов Александра Ощепкова и Андрея Бортко.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Как новосибирцы провели главный городской праздник — в одном видео

Видео: НГС

Утром 25 июня 130 новосибирцев устроили заплыв на сапах по Оби. Некоторые спортсмены отказались от участия, потому что побоялись плохой погоды

Утром 25 июня 130 новосибирцев устроили заплыв на сапах по Оби. Некоторые спортсмены отказались от участия, потому что побоялись плохой погоды

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На Михайловской набережной провели зарядку со спортсменами. Среди них — борец Александр Карелин, боксер Михаил Алоян, баскетболистка Ирина Минх, чемпионка по боди-фитнесу Дарья Мануйленкова

На Михайловской набережной провели зарядку со спортсменами. Среди них — борец Александр Карелин, боксер Михаил Алоян, баскетболистка Ирина Минх, чемпионка по боди-фитнесу Дарья Мануйленкова

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В мероприятии также участвовала космонавт Анна Кикина

В мероприятии также участвовала космонавт Анна Кикина

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С самого утра люди собирались на пешеходной улице Ленина, где проходил Фестиваль цветов

С самого утра люди собирались на пешеходной улице Ленина, где проходил Фестиваль цветов

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Тема фестиваля — времена года, поэтому часть улицы разделили на зоны, и в зимней сделали украшения в виде снежинок

Тема фестиваля — времена года, поэтому часть улицы разделили на зоны, и в зимней сделали украшения в виде снежинок

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Новосибирцы фотографировались рядом с красивыми цветами

Новосибирцы фотографировались рядом с красивыми цветами

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Днем на площади Ленина хореограф Егор Дружинин, один из наставников шоу «Танцы» на ТНТ, провел мастер-класс

Днем на площади Ленина хореограф Егор Дружинин, один из наставников шоу «Танцы» на ТНТ, провел мастер-класс

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Горожане повторяли танцевальные движения за известным артистом

Горожане повторяли танцевальные движения за известным артистом

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В течение дня в центре выступали духовые оркестры из разных городов страны

В течение дня в центре выступали духовые оркестры из разных городов страны

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Также на сцену вышли девушки-барабанщицы

Также на сцену вышли девушки-барабанщицы

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На Красном проспекте состоялся показ одежды от новосибирских дизайнеров

На Красном проспекте состоялся показ одежды от новосибирских дизайнеров

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Многие горожане пришли на праздник с детьми

Многие горожане пришли на праздник с детьми

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К вечеру на набережной стало еще больше людей. Здесь состоялся концерт

К вечеру на набережной стало еще больше людей. Здесь состоялся концерт

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Горожане отдыхали, как могли

Горожане отдыхали, как могли

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В парке «Арена» появились места для активного отдыха, чем и воспользовались юные новосибирцы

В парке «Арена» появились места для активного отдыха, чем и воспользовались юные новосибирцы

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На этой площадке выступали девушки из группы поддержки ХК «Сибирь» с символом клуба — снеговиком

На этой площадке выступали девушки из группы поддержки ХК «Сибирь» с символом клуба — снеговиком

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Вечером начался дождь, но люди все равно ждали выступления певца Коста Лакоста

Вечером начался дождь, но люди все равно ждали выступления певца Коста Лакоста

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Несмотря на дождь, от таких снимков веет теплом и уютом

Несмотря на дождь, от таких снимков веет теплом и уютом

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Вечером над городом появилась радуга

Вечером над городом появилась радуга

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Выступление Коста Лакосты началось около 21:00

Выступление Коста Лакосты началось около 21:00

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В парке у ЛДС собрались тысячи людей, некоторые фанаты смогли пройти в первый ряд с плакатами

В парке у ЛДС собрались тысячи людей, некоторые фанаты смогли пройти в первый ряд с плакатами

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Маскот ХК «Сибирь» подарил певцу мягкую игрушку в виде себя

Маскот ХК «Сибирь» подарил певцу мягкую игрушку в виде себя

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На набережной тоже дарили подарки. Например, сибирячка выиграла Iphone14 от радио «Европа Плюс»

На набережной тоже дарили подарки. Например, сибирячка выиграла Iphone14 от радио «Европа Плюс»

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В 22:00 началось выступление певца Звонкого

В 22:00 началось выступление певца Звонкого

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К этому моменту перед сценой собрались тысячи людей. Многие подпевали исполнителю и пританцовывали

К этому моменту перед сценой собрались тысячи людей. Многие подпевали исполнителю и пританцовывали

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На площади Ленина праздничная программа завершалась выступлением духовых оркестров

На площади Ленина праздничная программа завершалась выступлением духовых оркестров

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Одно из выступлений началось необычно — солист вышел под сюиту «Время, вперед» и стучал молотком по рельсу. После этого он исполнил песню «Сделан в СССР» Олега Газманова

Одно из выступлений началось необычно — солист вышел под сюиту «Время, вперед» и стучал молотком по рельсу. После этого он исполнил песню «Сделан в СССР» Олега Газманова

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К вечером на улице Ленина рассыпали сено из стогов, а некоторые цветы разобрали жители

К вечером на улице Ленина рассыпали сено из стогов, а некоторые цветы разобрали жители

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Праздник закончился впечатляющим фаер-шоу на Михайловской набережной

Праздник закончился впечатляющим фаер-шоу на Михайловской набережной

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Весь НГС следил за тем, что происходит в Новосибирске в праздничный день, в онлайн-трансляции. Еще больше фото и историй о Дне города можно посмотреть здесь.

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