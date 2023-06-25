Певец Звонкий выступает на Михайловской набережной — за ним смотрят даже с крыш

В Новосибирске началось выступление певца Звонкого (настоящее имя — Андрей Лысков). Он поет на Михайловской набережной.
Концерт посвящен Дню города, который отмечают сегодня, 25 июня. Как передает с набережной корреспондент НГС Анастасия Медведева, там собрались тысячи людей.
Примерно за час до начала выступления Звонкого на Михайловской набережной в парке «Арена» спел исполнитель Коста Лакоста. Мы публиковали кадры с этого мероприятия. НГС продолжает рассказывать о праздновании Дня города в онлайн-трансляции.