Певец Звонкий выступает на Михайловской набережной — за ним смотрят даже с крыш

Примерно за час до начала выступления Звонкого на Михайловской набережной в парке «Арена» спел исполнитель Коста Лакоста. Мы публиковали кадры с этого мероприятия. НГС продолжает рассказывать о праздновании Дня города в онлайн-трансляции.