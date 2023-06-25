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Тема дняВыступление Звонкого на набережной
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День города — 2023

Певец Звонкий выступает на Михайловской набережной — за ним смотрят даже с крыш

На месте собрались тысячи человек

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Выступление началось около 22:00

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В Новосибирске началось выступление певца Звонкого (настоящее имя — Андрей Лысков). Он поет на Михайловской набережной.

Концерт посвящен Дню города, который отмечают сегодня, 25 июня. Как передает с набережной корреспондент НГС Анастасия Медведева, там собрались тысячи людей.

Людей так много, что некоторые смотрят на выступление с крыши

Людей так много, что некоторые смотрят на выступление с крыши

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Примерно за час до начала выступления Звонкого на Михайловской набережной в парке «Арена» спел исполнитель Коста Лакоста. Мы публиковали кадры с этого мероприятия. НГС продолжает рассказывать о праздновании Дня города в онлайн-трансляции.

ПевецМихайловская набережнаяКонцертДень города - 2023
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