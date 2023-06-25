Коста Лакоста выступил в Новосибирске — что его расстроило

На сцене в парке «Арена» вечером 25 июня выступил певец Коста Лакоста. Праздничный концерт провели в честь Дня города.
Как передает корреспондент НГС Алена Золотухина, певец расстроился из-за погоды в Новосибирске, потому что «хотел привезти солнышко, а привез тучки».
Исполнитель выступает сольно, у него также есть совместные треки с рэпером из Новосибирска Элджеем и певицей Лолитой.
Днем на Дне города выступил хореограф Егор Дружинин, который провел мастер-класс для горожан. Посмотрите в фоторепортаже, как это было.
В Новосибирске также проходит концерт на Михайловской набережной. Мы рассказываем о праздничных мероприятиях в онлайн-трансляции.