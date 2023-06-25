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Тема дняНачалось выступление Коста Лакосты
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День города — 2023

Коста Лакоста выступил в Новосибирске — что его расстроило

Певца встретили фанаты

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Выступление началось около 20:00

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На сцене в парке «Арена» вечером 25 июня выступил певец Коста Лакоста. Праздничный концерт провели в честь Дня города.

Певца встретили фанаты

Певца встретили фанаты

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Как передает корреспондент НГС Алена Золотухина, певец расстроился из-за погоды в Новосибирске, потому что «хотел привезти солнышко, а привез тучки».

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Певец начал выступление вовремя, несмотря на плохую погоду

Видео: Алена Золотухина / NGS.RU

Исполнитель выступает сольно, у него также есть совместные треки с рэпером из Новосибирска Элджеем и певицей Лолитой.

Днем на Дне города выступил хореограф Егор Дружинин, который провел мастер-класс для горожан. Посмотрите в фоторепортаже, как это было.

В Новосибирске также проходит концерт на Михайловской набережной. Мы рассказываем о праздничных мероприятиях в онлайн-трансляции.

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День городаПевецПарк АренаНовосибирск
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