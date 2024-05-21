Подрядчика не нашли: дорогу к новому ЛДС до сих пор не достроили — чем занимаются чиновники

ЛДС сдали в 2022 году Источник: Анна Шеломова / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика, который достроит дорогу к новому ЛДС. Об этом рассказали сегодня, 21 мая, на комиссии Заксобрания по транспорту.



— Требуется выполнение работ по достройке съезда на Немировича-Данченко. Подрядчика пока еще не нашли. Все остальные вопросы находятся в стадии решения, — объяснил начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

Во время сессии чиновники объяснили, этот участок дороги был в изначальном проекте, но работы не выполнили. С бывшим подрядчиком заказчик находится в судебных разбирательствах. Сейчас ведется корректировка проектной документации для выполнения строительно-монтажных работ.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, кто был предыдущем подрядчиком строительства дороги.

В Новосибирске сузили эстакаду на улице Фрунзе над Ипподромской. В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что это связано с ремонтом путепровода.