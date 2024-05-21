НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

ю-з.

 748мм 68%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,65
EUR 98,58
Реклама

ТЕМА ДНЯ

На участок Восточного обхода требуется 22 млрд

Выбираем лучший бизнес вместе
Кто шантажирует школьников
Неделя добра
Сколько стоит отдых в Турции
Что с выпускными
Зарплаты по 400 тысяч в месяц
Делают город круче
Живет в квартире с мангустом
Врачи о главных проблемах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Подрядчика не нашли: дорогу к новому ЛДС до сих пор не достроили — чем занимаются чиновники

Подрядчика не нашли: дорогу к новому ЛДС до сих пор не достроили — чем занимаются чиновники

Сейчас готовят проектно-сметную документацию

291
Написать комментарий
ЛДС сдали в 2022 году

В Новосибирске ищут подрядчика, который достроит дорогу к новому ЛДС. Об этом рассказали сегодня, 21 мая, на комиссии Заксобрания по транспорту.

— Требуется выполнение работ по достройке съезда на Немировича-Данченко. Подрядчика пока еще не нашли. Все остальные вопросы находятся в стадии решения, — объяснил начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

Во время сессии чиновники объяснили, этот участок дороги был в изначальном проекте, но работы не выполнили. С бывшим подрядчиком заказчик находится в судебных разбирательствах. Сейчас ведется корректировка проектной документации для выполнения строительно-монтажных работ.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, кто был предыдущем подрядчиком строительства дороги.

В Новосибирске сузили эстакаду на улице Фрунзе над Ипподромской. В пресс-службе мэрии Новосибирска подтвердили, что это связано с ремонтом путепровода.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Дорога ЛДС Новосибирск Ремонт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Рыночек не порешал»: в Москве не разрешают строить микро-квартиры — придет ли запрет в Новосибирск
Александр Астахов
эксперт, ведущий подкаста «Недвижимость по феншую»
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

O-Ladnay,  50

Счастье,  49

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Nata,  47

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление