«Он винил себя»: бывший предприниматель покончил с собой, потеряв квартиру, заложенную ради займа под дикий процент. Кто за это ответит?

Сейчас в Ленинском суде Перми идет процесс над Борисом Полуэктовым (на фото слева он в свитере). Среди потерпевших, взявших заём у этого предпринимателя, — Дмитрий Жданов (на фото справа) Источник: пресс-служба Ленинского районного суда Перми, семейный архив Анастасии Ждановой











«Спасибо, папа, спасибо за всё. За все твои жизненные уроки. За прекрасное детство. За то, что научил меня кататься на велосипеде. Что возил меня на тренировки, после которых мы втайне от всех ели блины и уплетали шоколад. Научил меня не сдаваться, когда тяжело и больше не можешь. За то, что научил находить решение из всех жизненных ситуаций. Ты стал примером. Обрел покой, стал счастлив навсегда, ты смог. Спасибо, папа», — этот пост Анастасия Жданова из Перми написала в день смерти своего отца — 8 марта прошлого года.

56-летний Дмитрий Жданов в 2020 году взял заём под залог единственной квартиры, в которой жил с дочерью. Он хотел купить дачный участок. Заём ему предложили по телефону. По договору Дмитрий должен был отдавать долг предпринимателю Борису Полуэктову под 144% годовых. Кабальные условия выполнить было невозможно, тем более заемщик не имел постоянного дохода, в итоге просрочил платежи. Уже через несколько месяцев Дмитрий Жданов лишился своей квартиры. Его долг несколько раз перепродали, а третейский суд выдал решение о выселении. Дочь Дмитрия Анастасия попыталась в суде отменить выселение. Ее отец всё это время очень переживал и винил себя. 8 марта прошлого года он совершил самоубийство. Анастасия уверена, что до суицида отца довели.

Следователи возбудили в отношении Полуэктова уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче займов, бизнес, по их данным, не был зарегистрирован. Анастасия Жданова уверена: займы под космические проценты намеренно выдавали неплатежеспособным людям с целью отъема жилья. В деле Полуэктова 48 пострадавших. Ее отец — один из них. Подробности — в материале наших коллег из 59.RU.

«Он уже плохо понимал происходящее»

Дмитрий Жданов в прошлом сам был предпринимателем, с женой они запустили бизнес по производству домашнего текстиля. В 2016 году супруга подала на развод. Причиной стало то, что Дмитрий всё чаще злоупотреблял спиртным.



— Маму он как-то избил дома, и я поняла, что мне страшно, и мы уехали от папы, — рассказывает Анастасия Жданова. — И вот с этого момента у него, конечно, всё пошло по наклонной. Он не смог заниматься семейным бизнесом самостоятельно и потерял его. ИП он закрыл.



Дмитрий стал работать водителем автобуса, но его уволили. Дочери он сказал, что попал под сокращение. Стал чаще выпивать, хотя уже подводило здоровье — в 2012 и 2014 годах он перенес инсульты. На работу его не брали, он вечно нуждался в деньгах. Дочь помогала папе, но сама еще была студенткой.

В ноябре 2020 года Дмитрий Жданов захотел купить дачный участок и ходил по разным банкам, просил кредит. Как говорит Анастасия, отцу везде отказывали, потому что у него не было официального трудоустройства и хорошей кредитной истории.



— Потом ему поступил звонок на телефон. Звонил некий Борис Полуэктов, он сказал, что готов дать ему денег в долг под залог недвижимости, — вспоминает Анастасия. — Скорее всего, номер отца слили из банков, которые передают вот таким организациям базу тех, кому отказали в кредите.



Дмитрий Жданов сразу согласился взять заём. Участок стоил 50 тысяч рублей, но на него оформили заём в 800 тысяч рублей.



— От папы попросили прийти в какой-то офис с документами. То, что произошло дальше, он смутно помнил, у него были провалы в памяти, — вспоминает Анастасия. — Со слов отца, его обслуживала девушка и потом сказала, что его ждет в машине водитель. Отца повезли в МФЦ и там оформили все документы. Деньги передавали наличными. Изначально сумма была 600 тысяч, после отец обратился повторно и взял еще 200 тысяч рублей. Скорее всего, ему предложили эту сумму. Ну это же легкие деньги. Я считаю, все договоры, которые составлялись, были заведомо обречены на изъятие имущества.



По словам Анастасии, при наличии 800 тысяч рублей крупных покупок отец не совершал. Он купил только участок за 50 тысяч рублей.



— Я сомневаюсь, что он вообще на руки получил все деньги в той сумме, которая прописана в договоре, — отметила собеседница. — Он уже плохо понимал происходящее после инсульта, обмануть его было очень легко, он был очень доверчивым человеком.



Договор с дикими условиями

Долгое время Анастасия не знала о крупном займе отца. Оказалось, что кредит он взял под залог своей трехкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров. Девушка на тот момент жила вместе с ним.



Анастасия показала нам договор займа с Полуэктовым. Как следует из документа, отец Анастасии согласился взять 600 тысяч рублей «на предпринимательские цели» сроком до 13 января 2022 года. Каждый месяц необходимо было отдавать 4% от всей суммы займа, то есть 24 тысячи рублей. В случае просрочки ежемесячные выплаты увеличиваются до 12% от всей суммы займа, а это уже 72 тысячи рублей в месяц . Также в договоре прописано, что эти проценты невозможно уменьшить до конца срока действия договора. А в случае просрочки в 10 дней заимодавец имеет право потребовать досрочно вернуть всю сумму займа и причитающиеся проценты с неустойкой. Если клиент не может вернуть весь заём, включаются еще более жесткие условия: за каждый день просрочки клиент должен платить неустойку в размере 1% от всей суммы займа. В противном случае Полуэктов имел право через суд потребовать заложенное имущество — квартиру .



В договоре была прописана даже стоимость трехкомнатной квартиры Жданова — всего 2,8 миллиона рублей. По словам Анастасии, отцовская квартира стоит дороже — 3,6 миллиона рублей. То есть предприниматель изначально дал заниженную оценку имущества. Споры же и разногласия по займу, судя по документу, рассматриваются единолично третейским судьей без вызова сторон.

В договоре действительно стоит подпись отца Анастасии. Девушка уверена: с такими условиями не допустить просрочку было невозможно. У отца не было постоянной зарплаты, поэтому банки и отказывали ему в выдаче кредитов. Дмитрий допустил просрочку практически сразу, и ему стали начислять по 12% от суммы займа — а это 800 тысяч рублей, — каждый месяц.



— То есть за 12 месяцев — это 144% годовых. Проценты там невероятные, их невозможно вернуть, — отметила Анастасия. — У них прописано, что процент идет от суммы займа, а не от суммы остатка долга. Обычно проценты начисляются на оставшуюся сумму. Кроме того, кредитор должен понимать, кому он выдает заём. Перед ним сидит человек в не самом хорошем виде, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения, без постоянного места работы, он не был платежеспособным человеком. И вот так вот они выдавали кредиты.



Анастасия Жданова пытается добиться справедливости Источник: Вероника Свизева / 59.RU











«Я видела, как он на глазах угасает»

После просрочки ситуация стала развиваться стремительно. Через несколько месяцев Дмитрий Жданов получил решение третейского судьи о том, что его квартира будет продана, чтобы погасить его выросший долг.



— Третейский судья вынес это решение в закрытом режиме, отца туда не допустили, всё прошло заочно, — перечислила собеседница. — Чтобы вот это решение третейского судьи вступило в силу, Полуэктов продал долг отца другому лицу, которому передали все права по взиманию долга. Потом долг еще раз перепродали третьему человеку. Тот обратился в Дзержинский районный суд за выдачей исполнительного листа на принудительное выселение.



Только после этого отец признался дочери, что потерял квартиру — тогда к ним в квартиру стали приходить незнакомые люди. Анастасия пыталась отменить постановление третейского судьи через Дзержинский суд Перми, но получила отказ.

Девушка каждый день видела, что отец боится и не понимает, что ему делать.



— На него это очень давило, папа чувствовал себя апатично, он всё время молчал, — говорит Анастасия. — Я прямо видела, как он на глазах угасает. Ему было тяжело. На тему долга он старался не разговаривать. Мне он говорил, что двери никому не открывает.



Дмитрий решил поехать зарабатывать деньги на вахту, но на работу его не брали. Сама Анастасия съехала из заложенной квартиры, взяв ипотеку. Пока шли суды и обжалования, Дмитрий не выезжал из квартиры. Между тем в отношении Полуэктова после неоднократных жалоб других заемщиков, в том числе и Анастасии, возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Следствие считает, что он выдавал займы без регистрации. Квартиру отца Анастасии арестовали на время суда, самого Дмитрия вызвали на опрос как пострадавшего. Но до следователя он так и не дошел… Тогда, в марте, Анастасия не могла дозвониться до отца несколько дней. С нехорошим предчувствием поехала к нему в квартиру. Там она обнаружила тело отца. Он совершил самоубийство.

Девушка уверена, что до суицида ее отца довели, но доказать это сложно.



— Не было предсмертной записки. Следствие у нас сейчас так работает — вы им принесите доказательства сами. Меня это всё очень выматывает, я до сих пор хожу по судам, — говорит девушка. — В квартире, где умер папа, я жить не смогу.



48 потерпевших — но не по статье «Мошенничество»

Сейчас квартира отца Анастасии арестована из-за уголовного дела в отношении предпринимателя Бориса Полуэктова. Его обвиняют по статье «Незаконное предпринимательство, организованное группой лиц». Как сообщает Ленинский районный суд Перми, по версии следствия, в период с декабря 2017 года по май 2022 года Борис Полуэктов осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, предоставляя людям процентные займы под залог движимого и недвижимого имущества.

Потерпевшими по делу признаны 48 человек. Как следует из обвинения, общая сумма причиненного ущерба составила 56 миллионов рублей. За папу на судебные заседания как потерпевшая ходит Анастасия.

— Следственный комитет арестовал квартиру папы, то есть на ней лежит запрет на все регистрационные действия, — объяснила Анастасия. — Покупатель долга отца — Щелкунов, это друг Полуэктова, но они якобы не знакомы, якобы не друзья. Вот Щелкунов выходил в суд и просил отменить арест квартиры отца. Ему отказали, потом он подавал апелляцию в краевой суд, но ему снова отказали. Арест на квартире отца до сих пор, и она в собственность Полуэктову и Щелкунову не перешла, она всё еще числится на моем отце.



Девушка говорит, что покупатель долга предлагал ей миллион рублей, чтобы она написала отказ от квартиры отца. Анастасия отказалась, она ждет решения суда над предпринимателем. И отмечает, что все действия Полуэктова можно будет оспорить в суде в случае обвинительного приговора.

— Если суд решит, что он занимался незаконным предпринимательством, нашу квартиру можно вернуть, — отмечает собеседница. — Долг отца в 800 тысяч рублей, конечно, никуда не денется, его всё равно придется отдавать, но по тем условиям, которые предлагают реальные банки. Это более адекватные условия, чем те, что прописаны в договоре Полуэктова.

Также Анастасия подавала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по признакам мошенничества, но в этом ей отказали. Интересно, что в ответе ведомства говорится, что Дмитрий Жданов сам выставил свою квартиру на продажу с целью «закрыть долги по кредитам». Так, из полиции ей написали, что ее отец летом 2021 года позвонил Борису Полуэктову с целью узнать сумму долга. Полуэктов ответил, что с учетом процентов размер долга составляет 2,5 миллиона рублей.

— Жданов предложил выкупить его квартиру, — написано в ответе полиции. — На что Полуэктов предложил, что продаст квартиру, задолженность Жданова погашается, также Жданову дополнительно выплачивается 1,5 миллиона. Жданов согласился.



В связи с этим полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Анастасии отец о продаже квартиры не говорил, всё это, по ее словам, в полиции знают по словам Бориса Полуэктова. Дочь сомневается в правдивости этой информации.

«Нелогичная и безумная позиция следствия»

Как следует из допроса самого предпринимателя (есть в распоряжении редакции), с Дмитрием Ждановым он якобы был знаком давно (Анастасия это опровергает), и у них даже есть общие знакомые.



— В 2020 году он обратился ко мне с просьбой дать деньги на какой-то бизнес, — говорится в показаниях Бориса Полуэктова. — По-моему, он хотел что-то выращивать на даче. Так как я доверял Жданову, а также он предложил мне предоставить в залог квартиру, в которой он проживал, я согласился дать ему 600 тысяч рублей.



На допросе Полуэктов рассказал, что между ними был заключен договор займа с процентами под залог квартиры. 600 тысяч, по словам Полуэктова, Жданов получил «в тот же день».



— После этого через какое-то время Жданов мне сообщил, что ему не хватает денег на его проект из-за неправильных подсчетов, и попросил еще 200 тысяч рублей, — говорил в показаниях предприниматель. — Я согласился, и 8 декабря 2020 года мы заключили дополнительное соглашение к договору займа.



По словам предпринимателя, в январе 2021 года он созванивался с Дмитрием Ждановым, и тот перевел ему 12 тысяч рублей. Далее заемщик перестал отвечать на телефонные звонки, а также не открывал дверь квартиры.



— Из-за того что Ждановым не выполнялись взятые им обязательства, я был вынужден обратиться в третейский суд, — говорится в показаниях Полуэктова.



27 сентября 2021 года третейский суд постановил взыскать со Жданова сумму основного долга в 800 тысяч рублей, проценты в размере 288 тысяч рублей за период с 14 декабря 2020-го по 19 августа 2021 года с последующим начислением по ставке 4% в месяц от суммы всего займа, неустойку в размере 400 тысяч рублей с последующим начислением 0,5% от всей суммы займа за каждый день просрочки. Обращение постановили взыскать на заложенное имущество — квартиру.



Также из показаний Полуэктова следует, что ему Жданов неоднократно говорил, что он имеет оружие и воевал в Афганистане, поэтому, опасаясь за свою безопасность и своих близких, предприниматель решил продать его долг.



— Не понимаю, почему следствие проигнорировало тот факт, что Жданов отдал мне лишь 12 тысяч, — говорит в показаниях предприниматель. — Также хочу добавить, что со Ждановым мы практически достигли соглашения о мирном урегулировании, по которому он хотел отдать мне деньги в меньшем размере, чем брал, но сразу всю сумму.



По словам Бориса Полуэктова, после этого Дмитрий Жданов «пропал и перестал выходить на связь».



— Считаю, что нелогичная и безумная позиция следствия по вменению мне ущерба в размере 4,3 миллиона может привести к тому, что я, дав взаймы Жданову 800 тысяч рублей, получив от него 12 тысяч рублей, каким-то чудесным образом в случае удовлетворения гражданского иска дочери Жданова стану должен ей 4,3 миллиона рублей, — отмечает в показаниях предприниматель.

