«Приходит тепло с Южного Урала»: новосибирцев ждет температура до +15 градусов — снег пока не предвидится

В ближайшие три дня в Новосибирске потеплеет. По данным специалистов, температура может подняться до
— Погода улучшается. С Южного Урала к нам постепенно будет приходить тепло, сейчас у них гребень тепла, на Урале температура доходит до +24 градусов. К нам такой температурный фон не придет, но ждем повышения до
26 сентября, во вторник, синоптики ожидают преимущественно без осадков. В ночные часы температура понизиться до -2... 0 градусов, днем поднимется до +11... +13 градусов. Ночью будет северо-восточный ветер, днем южный 3–8 м/с.
В среду, 27 сентября, прогнозируют преимущественно без осадков, но во второй половине дня может пойти небольшой дождь. Ночью температура опустится до +3... +5 градусов, в пригороде будет около нуля. Днем воздух прогреется до +13... +15 градусов. Ветер также будет южный 3–8 м/с.
28 сентября, в четверг, местами ожидают небольшой дождь. Ночью температура опустится до +6... +8 градусов, днем поднимется до +12... +14 градусов. Ветер также будет южный 3–8 м/с.
На 29 сентября специалисты прогнозируют несущественное понижение температуры, но не такое, как было в прошедшие выходные.
Ранее стало известно, что в Томской и Кемеровской областях выпал снег. В Новосибирской области минусовая температура была в северной части, по словам Натальи Кичановой, осадки в регионе не выпали, поэтому снега не было.
— Основная волна холодной воздушной массы досталась Томской области и Кемеровской области, нас пока это обошло. До 30 сентября в Новосибирской области мы не фиксируем осадки в ночные часы с мокрым снегом, — объяснила Наталья Кичанова.
Ранее НГС изучил прогноз погоды трех сервисов. По данным специалистов, новосибирцев ожидает холодная рабочая неделя.