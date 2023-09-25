«Приходит тепло с Южного Урала»: новосибирцев ждет температура до +15 градусов — снег пока не предвидится

— Погода улучшается. С Южного Урала к нам постепенно будет приходить тепло, сейчас у них гребень тепла, на Урале температура доходит до +24 градусов. К нам такой температурный фон не придет, но ждем повышения до +12... +17 градусов по области, — рассказала НГС Наталья Кичанова.