Заморозки до -1 градуса и дожди: когда в Новосибирске будет самая холодная ночь — изучаем прогнозы на неделю

В Новосибирске ожидается холодная рабочая неделя с дождями. Изучаем прогнозы популярных сервисов. Придется уже доставать теплые вещи. Заморозки до -1 градусов ожидаются во вторник, 26 сентября.
Гидрометцентр сообщает, что неделя в Новосибирске будет дождливой и прохладной. Ночью +4...+8 градусов, днем в среднем +13...+14 градусов, а в среду до +17 градусов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели будет холодным. Ночью температура опуститься до 0 градусов. До следующих выходных днем будет +12...+14 градусов. Дождь ожидается только во вторник.
Gismeteo обещает во вторник ночью заморозки до -1 градуса. В среднем температура в темное время суток всю неделю будет держать в пределах +4...+6 градусов. Днем будет около +12...+14 градусов.
Новосибирские грибники не торопятся закрывать сезон. Несмотря на серьезное похолодание, они устремились в лес.