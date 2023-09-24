freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 96.04
eur 102.25
СрочноКак новосибирцы тусили в последнюю теплую ночь
Все новости
Все новости

Заморозки до -1 градуса и дожди: когда в Новосибирске будет самая холодная ночь — изучаем прогнозы на неделю

Пора доставать теплые вещи

1 435

Днем будет до +14 градусов

Поделиться

В Новосибирске ожидается холодная рабочая неделя с дождями. Изучаем прогнозы популярных сервисов. Придется уже доставать теплые вещи. Заморозки до -1 градусов ожидаются во вторник, 26 сентября.

Гидрометцентр сообщает, что неделя в Новосибирске будет дождливой и прохладной. Ночью +4...+8 градусов, днем в среднем +13...+14 градусов, а в среду до +17 градусов.

Всю неделю будут идти дожди

Всю неделю будут идти дожди

Поделиться

По данным сервиса «Яндекс.Погода», начало недели будет холодным. Ночью температура опуститься до 0 градусов. До следующих выходных днем будет +12...+14 градусов. Дождь ожидается только во вторник.

Неделя будет пасмурной

Неделя будет пасмурной

Поделиться

Gismeteo обещает во вторник ночью заморозки до -1 градуса. В среднем температура в темное время суток всю неделю будет держать в пределах +4...+6 градусов. Днем будет около +12...+14 градусов.

Во вторник ожидается очень холодная ночь

Во вторник ожидается очень холодная ночь

Поделиться

Новосибирские грибники не торопятся закрывать сезон. Несмотря на серьезное похолодание, они устремились в лес.

По теме

ОсеньСентябрьЗаморозкиХолодДожди
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter