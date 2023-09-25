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В Томске выпал первый снег — когда ждать такого в Новосибирске

Показываем фото с заснеженных улиц сибирского города

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Так выглядит проспект Развития на территории особой экономической зоны «Томск»

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Утром 25 сентября в городе Томске выпал снег, его заметили около 08:00. НГС изучил прогноз и выяснил, ждать ли такого в Новосибирске в ближайшие дни.

Об ухудшении погоды в редакцию НГС сообщил житель Томска Никита. По его словам, снегопад начался внезапно.

Последствия непогоды на улице Энтузиастов

Последствия непогоды на улице Энтузиастов

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На прошлой неделе синоптики объяснили, что в Новосибирске снег возможен 24 или 25 сентября. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова:

— Проходит холодный фронт, в тыловую поступает воздух с районов Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа. Более существенное понижение температуры отмечает в воскресенье и утром понедельника. В городе и области может пролетать мокрый снег утром и ночью, задерживаться он не будет, потому что почва теплая. Это климатическая волна холода всегда присутствует в последней пятидневке сентября.

По прогнозу сервиса Gismeteo, в Новосибирске сегодня возможен мокрый снег.

Месяц будет дождливым

Месяц будет дождливым

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Согласно прогнозу сайта «Яндекс.Погода», снегопад в городе стоит ждать в конце октября.

Снегопад ожидается 25 и 26 октября

Снегопад ожидается 25 и 26 октября

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Накануне НГС изучил прогноз погоды на эту неделю. Читайте, как может измениться температура и когда ждать осадки.

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