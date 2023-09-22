«Идет холод с Ханты-Мансийска и Тюмени»: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие три дня

— Холод говорит о перестройке погодных процессов на осенние, основное тепло смещается на широты Казахстана. На следующей рабочей неделе ждем улучшение погоды, температура повысится, днем будет до +14... +19 градусов примерно со среды, — отметила специалист.

МЧС сообщило, что 23 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. Для жителей выпустили экстренное предупреждение.