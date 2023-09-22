«Идет холод с Ханты-Мансийска и Тюмени»: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие три дня

В ближайшие три дня Новосибирск накроет волной холода. По данным специалистов, в области и городе может пойти мокрый снег. Синоптики отмечают, что погодные процессы перестраиваются на осенние, но грустить не стоит: на следующей неделе может стать теплее. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
— Проходит холодный фронт, в тыловую поступает воздух с районов Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа. Более существенное понижение температуры отмечает в воскресенье и утром понедельника. В городе и области может пролетать мокрый снег утром и ночью, задерживаться он не будет, потому что почва теплая. Это климатическая волна холода всегда присутствует в последней пятидневке сентября, — объяснила Наталья Кичанова.
В субботу, 23 сентября, синоптики ожидают ухудшение погодных условий. В ночные часы прогнозируют дождь, местами гроза, а днем небольшой, местами, умеренный дождь. Температура ночью опустится до
24 сентября, в воскресенье, ночью сохранится небольшой дождь, а днем местами небольшой дождь. То есть осадки будут уменьшаться по площади и интенсивности. Температура ночью опуститься до
В понедельник, 25 сентября, ночью также сохранится небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до
— Холод говорит о перестройке погодных процессов на осенние, основное тепло смещается на широты Казахстана. На следующей рабочей неделе ждем улучшение погоды, температура повысится, днем будет до
МЧС сообщило, что 23 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. Для жителей выпустили экстренное предупреждение.