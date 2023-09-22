freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 96.04
eur 102.25
Тема дняЗаморозки в -1 градус и дожди ждут в Новосибирске
Все новости
Все новости

«Идет холод с Ханты-Мансийска и Тюмени»: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие три дня

Синоптики прогнозируют мокрый снег и похолодание до +1 градуса

13 940

Специалисты ожидают дождливые дни

Поделиться

В ближайшие три дня Новосибирск накроет волной холода. По данным специалистов, в области и городе может пойти мокрый снег. Синоптики отмечают, что погодные процессы перестраиваются на осенние, но грустить не стоит: на следующей неделе может стать теплее. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

— Проходит холодный фронт, в тыловую поступает воздух с районов Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа. Более существенное понижение температуры отмечает в воскресенье и утром понедельника. В городе и области может пролетать мокрый снег утром и ночью, задерживаться он не будет, потому что почва теплая. Это климатическая волна холода всегда присутствует в последней пятидневке сентября, — объяснила Наталья Кичанова.

В субботу, 23 сентября, синоптики ожидают ухудшение погодных условий. В ночные часы прогнозируют дождь, местами гроза, а днем небольшой, местами, умеренный дождь. Температура ночью опустится до +7... +9 градусов, днем поднимется +9... +11 градусов с понижением в течение дня. Ветер будет западный с переходом на северо-западный со средней скоростью 10-15 м/с, ночью местами порывы до 20 м/с.

24 сентября, в воскресенье, ночью сохранится небольшой дождь, а днем местами небольшой дождь. То есть осадки будут уменьшаться по площади и интенсивности. Температура ночью опуститься до +3... +5 градусов, днем поднимется до +8... +10. Ветер прогнозируют северо-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

В понедельник, 25 сентября, ночью также сохранится небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +1... +3 градусов, днем поднимется до +9... +11 градусов. Ветер будет западный 4-9 м/с.

— Холод говорит о перестройке погодных процессов на осенние, основное тепло смещается на широты Казахстана. На следующей рабочей неделе ждем улучшение погоды, температура повысится, днем будет до +14... +19 градусов примерно со среды, — отметила специалист.

МЧС сообщило, что 23 сентября в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. Для жителей выпустили экстренное предупреждение.

По теме

ПогодаДождьМокрые стеныВетер
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter