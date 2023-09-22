Ветер до 25 м/с, грозы и град — МЧС выпустило экстренное предупреждение для новосибирцев

В ближайшие сутки в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. МЧС выпустило экстренное предупреждение.
По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС» 23 сентября в регионе прогнозируют похолодание, дожди, местами сильные, грозы, град. Усиление ветра до 17–22 м/с, местами до 25 м/с.
— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачии, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют закрывать форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Тщательно соблюдать меры безопасности, не приближаться к деревьям и сооружениям, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218–22–32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии.
Синоптики сообщили, что в воскресенье в Новосибирской области может пойти мокрый снег, а температура опуститься до -2 градусов.