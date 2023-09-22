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Прощай, тепло: в Новосибирской области может выпасть снег на выходных

Синоптики прогнозируют осадки на воскресенье

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Мокрый снег ожидают ночью

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В Новосибирске на выходных может пойти мокрый снег. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, осадки будут ночью в воскресенье, 24 сентября. Температура днем в этот день поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до -2 градусов.

— Местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Как ранее рассказала НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра, в конце сентября будет более сильная волна холода, поэтому в ночные часы синоптики ожидают осадки с мокрым снегом. Специалисты прогнозировали перестройку погоды на более холодную после 21 сентября.

При этом сервисы по прогнозу погоды снег не прогнозируют. По данным синоптиков «Яндекс.Погоды», в воскресенье будет ливень утром и днем, а ночью ожидают небольшой дождь. Специалисты Gismeteo также не ожидают снег, но прогнозируют небольшой дождь утром.

Воскресенье будет дождливым

Воскресенье будет дождливым

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Температура в выходной день может опуститься до +4 градусов

Температура в выходной день может опуститься до +4 градусов

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Недавно специалисты дали прогноз погоды на третью декаду сентября. В Новосибирске ожидается похолодание, а по области заморозки до -2 градусов.

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