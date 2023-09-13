Может прийти сильная волна холода: когда в Новосибирске ожидают первый снег

Синоптики предполагают, что первый снег в Новосибирске может пойти в конце сентября. Но до установления снежного покрова еще далеко.
— В прогнозе на конец сентября предполагалось, что будет более сильная волна холода, поэтому в ночные часы ожидаем осадки с мокрым снегом. До того момента, чтобы снег установился, еще далеко, — рассказала редакции НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Пока прогноз специалистов только приблизительный, более точный будет известен позже. Синоптики ожидают перестройку погоды на более холодную после 21 сентября. До этого момента в городе сохранится хорошая, теплая погода, а среднесуточная температура будет выше на 1–2 градуса, в отдельные дни на 4 градуса, то есть от +11 до +14 градусов.
Ранее мэр Новосибирска заявил, что первый снег может пойти в конце сентября — первой декаде октября. До этого момента он поручил закончить все ремонтные работы на дорогах.